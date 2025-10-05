Álvaro Queipo exige a la FSA “levantar la voz” ante el veto del Gobierno de Sánchez a la iniciativa del PP para eximir del IRPF a los ganaderos asturianos

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, criticó hoy en el Festival de la Avellana de Piloña, la “vergonzosa decisión” del Gobierno de Pedro Sánchez de vetar la ley aprobada por unanimidad en la Junta General, propuesta por el Partido Popular, que buscaba que los ganaderos no tuvieran que pagar el IRPF asociado a las compensaciones de daños de fauna salvaje, a las compensaciones que pagan las pólizas de seguros y a la venta de animales que son obligados a ser sacrificados en mataderos, una medida destinada a aliviar la situación que atraviesa el sector ganadero asturiano.

“Esta ley que presentó el Partido Popular y que recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios, no era una ley del Partido Popular, era ya una ley de toda Asturias. Pido al resto de partidos que se pronuncien ante el veto del Gobierno de Sánchez,” señaló Queipo.

Coste de 70 millones

El líder de los populares afirmó que “es una vergüenza que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido vetar una ley que no solo era justa, sino necesaria para compensar mínimamente a nuestros ganaderos por los daños que sufren a diario. Mientras el Gobierno central incrementa cada año la recaudación del IRPF en 23.000 millones de euros, niega a Asturias una medida con un coste de apenas 70 millones. Creo que la simple comparación da vergüenza ajena”.

Por tanto, Álvaro Queipo exigió a la Federación Socialista Asturiana una explicación inmediata a este veto y reclamó que “los socialistas asturianos eleven la voz contra su propio partido en Madrid, para defender los intereses del campo asturiano por encima de la disciplina política”.

“Una vez más el Gobierno de Sánchez ataca a Asturias con el silencio cómplice del Gobierno del Principado y de la Federación Socialista Asturiana. No pueden seguir siendo cómplices del abandono que sufre el campo asturiano,” concluyó.