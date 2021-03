Aitana Castaño: "¿Cuál es entonces el enemigo del feminismo? Ayer quedó demostrado: es el sistema patriarcal en el que estamos"

El Consejo Comarcal de Mujeres de la Comarca de la Sidra entregó ayer el Premio 8 de Marzo a la periodista y escritora, Aitana Castaño Díaz. El acto de entrega del galardón 2021 tuvo lugar en la Sede de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. La Presidenta del Consejo Comarcal de Mujeres, Eva María Rodríguez Díaz, fue la encargada de realizar la entrega.

El Consejo ha valorado su trayectoria personal y profesional: una luchadora desde su teclado y pantalla de redacción, en los pasillos, en les caleyes, dando voz a esa voz de mujer… porque se pone gafas violetas.

Después de agradecer al Consejo el premio, Castaño se mostró “muy orgullosa porque lo hacía en representación de todas las mujeres que nos han traído hasta aquí”.

En los agradecimientos de su libro "Carboneres" recoge lo siguiente: “Les carboneres que escogían el carbón en el reter, las viudas que escondidas bajaban a picar para darle de comer a sus hijos, las aguadoras, las cargadoras, las enfermeras, las limpiadoras, las cocineras, las secretarias, telefonistas, empleadas de los economatos y las oficinas, las muchachas que formaban parte del servicio doméstico del personal facultativo de los pozos, las señoras, también las mujeres valientes de las cuencas que buscaban firmas para tumbar los expedientes de los mineros en huelga o las que escondían en sus delantales el maíz para ir a tirárselo al suelo a los esquiroles, la manera más metafórica y menos violenta que conocemos en estos lares de llamar cobarde a un compañero, las que hacían un poco de pote de más para ir a llevárselo a la amiga que tenía tres guajes y el marido en la cárcel, a las que poco a poco durante años fueron guardando pesetas para ir pagando en las tiendas las cuentas de las huelgas. Son ellas las que velan porque nada nos falte, ni siquiera en los tiempos más difíciles que fueron otros y ahora son éstos”.

El coronavirus nos quitó muchas cosas

“El coronavirus llegó hace un año y nos quitó muchas cosas también la lucha en la calle del 8M. O eso creen porque la batalla sigue y ayer se demostró. Una de las cosas que quedaron claras ayer del 8M 2021 es que por mucho que la mala publicidad del feminismo quiera decir “es que los hombres no somos vuestros enemigos”, lo primero que podemos decir es “gracias, ya lo sabemos” Sois nuestros padres, maridos, hijos, hermanos, amigos, y los queremos. ¿Cuál es entonces el enemigo del feminismo? Ayer quedó demostrado: es el sistema patriarcal en el que estamos. Ayer uno de los datos que se escuchaban en los medios es que 9 de cada 10 reducciones de jornada por culpa del coronavirus la cogieron mujeres. Si no nos damos cuenta de que el sistema en el que vivimos no es feminista, sino que es machista, patriarcal en el que las víctimas somos las mujeres y también los hombres (en el momento en que los hombres se den cuenta de que este sistema patriarcal les impide disfrutar de muchas cosas de esta vida porque son hombres, entonces nos irá un poco mejor).”

Para finalizar, dedicó su premio a todas “las mujeres luchadoras que ni en los días más difíciles dejaron de trabajar por un mundo mejor para los que las rodeaban y para el mundo entero; A ellas también va este premio. Por supuesto, también para mi familia, a la de nacimiento y a la que se fue añadiendo con los años a través de las amigos/as; y a todas las mujeres que en su día a día que hacen que el mundo sea un poquitín mejor.”