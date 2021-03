Tráfico refuerza la colaboración para evitar los atascos del verano en los accesos a las playas

La Jefatura Provincial de Tráfico trata de no repetir la situación del año pasado en las inmediaciones de arenales y las villas de gran afluencia turística, por eso reforzará la colaboración con los Ayuntamientos y el Principado para anticiparse a los problemas de circulación antes de que llegue el verano.

Hoy se ha reunido la Comisión de Movilidad que creará tres grupos de trabajo, uno sobre el oriente, otro para la zona occidental y otro del área central; que analizarán los problemas estivales en la circulación a lo largo de todo el territorio y buscarán soluciones. Se trata de poner en marcha sistemas estables de gestión en los accesos a las playas y pueblos turísticos, de forma coordinada entre la Guardia Civil, el Principado y los Ayuntamientos.

La Jefa Provincial de Tráfico, Raquel Casado, precisó que el objetivo no son las sanciones, sino ayudar a los conductores en la toma de decisiones, antes de encontrarse con atascos que impidan el acceso, como suele pasar en Villaviciosa con la playa de Rodiles, en Ribadesella o Llanes.

La DGT en Asturias impuso el año pasado 378 denuncias por estacionamientos que obstaculizaban el paso a las playas entre mayo y septiembre y por tanto ponían en riesgo al resto de usuarios de la vía.

La Jefa Provincial de Oviedo defendió firmemente las limitaciones en los espacios naturales, precisando que “la realidad lo exige, porque cuando no se cabe en un sitio, no se cabe, así que no podemos empeñarnos en entrar 300 a una playa en la que solo caben 20”

La reunión de la Comisión de Movilidad estuvo presidida por la jefa provincial de Tráfico, Raquel Casado, y el viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García. También han asistido el director del Centro de Gestión del Tráfico de Coruña, Ramiro Martínez, el comandante del Sector/Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de Asturias, Gerardo Suárez, el director general de Seguridad y Estrategia Digital del Gobierno del Principado, Javier Fernández, el jefe de servicio de Conservación y Explotación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, Javier Uriarte, y en representación de la FACC, el alcalde de Bimenes, Aitor García, y el concejal del Ayuntamiento de Gijón, José Luis Fernández.