El Principado vigilará por el cumplimiento del acuerdo sobre el Ingreso Mínimo Vital

La portavoz de IU ha criticado que el ministerio no asuma su responsabilidad para desarrollar el Salario Mínimo Vital y de forma deliberada ocasione un caos inaceptable. Ángela Vallina ha indicado que “el Estado no quiere desarrollar su dimensión social y no podemos aceptar el caos que a su vez genera en las comunidades autónomas. Vallina ha pedido al Presidente Adrián Barbón su compromiso para garantizar el derecho a los 9.000 solicitantes que aún esperan por la nueva prestación y también la certeza de que el Principado mantiene la agenda política del corazón social acordado en Asturias

El Presidente ha reconocido que las situaciones de las CCAA eran muy dispares para acceder a la nueva prestación, pero dejó claro que Asturias no puede perder los logros alcanzados con el Salario Social, indicando textualmente que el IMV “no puede convertirse en un atolladero burocrático que deslegitime una conquista lograda, había un compromiso de agilizarlo y no se puede marear a 9.000 personas”.

Por eso Asturias estará vigilante para que se cumpla el acuerdo alcanzado el viernes con la Seguridad Social, que supone la revisión de los expedientes uno a uno, el reconocimiento de los derechos retroactivos de los beneficiarios que cumplan los requisitos y entre tanto el pago del Salario Social Básico que Asturias tenía establecido. Barbón también se ha comprometió a liberar esos recursos para destinarlos a la Dependencia, manteniendo así el corazón social de la comunidad autónoma. El Presidente ha agradecido a IU su huella en la defensa de los más vulnerables y ha recordado que el Principado es la tercera comunidad autónoma que más ha avanzado con el Salario Social, tras el País Vasco y Navarra.