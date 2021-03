El Partido Popular urge una reunión de todas las partes implicadas en el uso y gestión del puerto de Llanes -pescadores, embarcaciones de recreo y Administración- para revisar los protocolos, “y evitar una desgracia”.

Así se manifiesta el diputado regional del PP por el Oriente, Javier Brea, que explica que ayer mismo, tres personas resultaron heridas por un golpe de mar “uno de ellos cayó al mar y otro fue evacuado en ambulancia a un centro sanitario”, mientras realizaban las labores de amarre de las embarcaciones pesqueras que no pudieron resguardase en el puerto interior de la villa pese que había mala mar y olas de hasta cinco metros.

“La tragedia sobrevoló ayer nuevamente el puerto de Llanes al cerrar el servicio de puertos, una vez más, la compuerta que da acceso al puerto interior cuando todos los barcos pesqueros estaban aún faenando, impidiendo así que entraran en el puerto de abrigo a su regreso”, añade Brea.

Para el popular, “llueve sobre mojado” en lo relativo a los problemas de las embarcaciones pesqueras para usar el puerto interior en días de mala mar y recuerda que el Grupo Parlamentario Popular registró en la Junta General del Principado una proposición no de Ley en la que se insta al Consejo de Gobierno a autorizar a las embarcaciones pesqueras acceder al puerto interior cuando el patrón de las mismas “lo estime oportuno” a fin de garantizar su seguridad y protección.

Proteger las embarcaciones

Brea añade que la flota pesquera de Llanes lleva tiempo reclamando sin éxito poder resguardar y proteger sus embarcaciones en el puerto interior en las jornadas de fuerte temporal, “días en los que las olas desamarran, golpean y causan graves destrozos a las embarcaciones, tras rebotar contra el cierre y provocar contra olas que entran con virulencia en el puerto exterior”.

“Esto no puede volver a ocurrir, debemos evitar una tragedia que posteriormente busque responsable; es fundamental que la compuerta sirva para proteger a los barcos pesqueros. Lo de ayer no puede volver a repetirse. No puede abandonarse a su suerte a los pescadores en mitad de un temporal”, sentencia el diputado del PP.