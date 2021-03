Gimena Llamedo: «El Ayuntamiento de Llanes tiene que asumir las responsabilidades que se recogen en el convenio firmado con la Consejería»

La secretaria de Organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, ha insistido hoy en la necesidad de que el Ayuntamiento de Llanes dé respuesta a las familias afectadas por la falta de personal en la escuela de 0-3 de Posada.

Llamedo ha señalado, durante una visita a la localidad, que “a pesar de que no hubo iniciativa por parte del Ayuntamiento de Llanes en la búsqueda de soluciones, por parte de la Consejería -tras tener conocimiento del conflicto por los medios de comunicación-, en su afán por buscar una solución, remitió un escrito al Ayuntamiento ofreciéndose a analizar en detalle las dificultades y resolver la cuestión. Veinte días después, el Ayuntamiento de Llanes no ha contestado”. Una actitud que, a juicio de Llamedo, evidencia que “el Consistorio llanisco no solo es incapaz de solucionar problemas, sino que demuestra que tampoco tiene voluntad para ello. En política estamos para remover obstáculos y buscar soluciones, y no para escondernos tras excusas, una práctica ya demasiado habitual por parte de este Ayuntamiento".

La también presidenta de la gestora de la Agrupación Socialista local se ha preguntado cómo es posible que de los 43 ayuntamientos que tienen suscrito este mismo convenio con la Consejería de Educación, el de Llanes sea el único con problemas para la contratación: “En el convenio rubricado por el Ayuntamiento y la Consejería vienen recogidas las funciones y compromisos de cada una de las partes, y el Ayuntamiento de Llanes tiene que asumir las responsabilidades recogidas en el convenio”. Asimismo ha señalado que el de Llanes “no es un caso excepcional en cuanto al convenio, pero sí es excepcional en cuanto a que es el único de todos los Ayuntamientos que no es capaz de dar respuesta a las demandas de las familias”.

Por último, Gimena Llamedo ha recordado que el compromiso de la Consejería es común a todos los consistorios y que, por tanto, “corresponde al Ayuntamiento de Llanes buscar soluciones que den respuesta a las 9 familias afectadas”.

Visita a la asociación El Patiu

La responsable socialista ha visitado esta mañana las instalaciones de la asociación El Patiu, que realiza "una gran labor con los menores por lo que queríamos conocer su funcionamiento de primera mano. Además en este presupuesto que aprobamos en diciembre, esta asociación por primera vez incorpora una subvención nominativa para dar apoyo a ese importantísimo trabajo que realizan con la infancia".