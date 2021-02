El Alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas, ha vuelto a insistir en la necesidad de seguir manteniendo todas medidas decretadas por las autoridades sanitarias del Principado en la lucha contra el coronavirus y en no bajar la guardia ni confiarse.

Las recomendaciones del alcalde llanisco se enmarcan en los buenos resultados obtenidos por el concejo en los últimos días, ya que del 14 al 24 de febrero sólo ha habido 1 caso en todo el municipio.

Las cifras, facilitadas por el observatorio de salud del Principado de Asturias refrendan la buena evolución epidemiológica: del 8 al 24 de febrero se contabilizaron 4 positivos en Llanes.

Enrique Riestra Rozas recuerda que “el mérito es de los vecinos y a ellos me vuelvo a dirigir instándoles a no confiarse. Estamos en la buena línea, pero no hay que olvidar que seguimos en una situación de riesgo y es necesario cumplir todas las normas si queremos dejar atrás la pandemia. Protegiéndonos individualmente nos estamos protegiendo todos. No hay otra forma. No hay que engañarse. En los peores momentos de la covid-19 en nuestro concejo fuimos capaces de darle la vuelta a la situación y con el esfuerzo de todos logramos bajar la incidencia. Ahora tenemos que seguir cuidándonos para no volver atrás”.