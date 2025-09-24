Miguel Lago: "La sociedad española es, históricamente, mejor que sus dirigentes"

Buenas tardes. Mi invitado de hoy se puede presentar de muchas formas, pero en ninguna de ellas, les dejará indiferentes. Miguel Lago es cómico, actor, agitador social, padre de familia numerosa y licenciado en Filología Hispánica, por la universidad de Vigo.

Donante de risas cuando amerita y defensor de causas justas, cuando corresponde, quien fuera colaborador del programa El Hormiguero y habitual, en la actualidad, de Sonsoles Ónega, además de presentar dos espacios propios, hace acopio de 25 años de trayectoria para presentarse, el próximo día 26, en el Teatro de la Laboral, de Gijón, con su espectáculo Lago Comedy Club.