El mercado inmobiliario en Asturias se frena mientras crece el del resto de España

Freno del mercado inmobiliario asturiano mientras el nacional sigue creciendo. La compraventa de viviendas en Asturias en diciembre ha descendido un 3,8% respecto al mismo mes del año anterior. La caída contrasta con los datos al alza del resto del país donde sube casi un 8% las operaciones de compraventa de vivienda. Pese al retroceso asturiano, las 1.224 compraventas suponen el segundo mejor dato para ese mes, según el INE.

Por titularidad, el 85% son viviendas libres y por antigüedad, el 80% fueron residencias de segunda mano. Es relevante que una cuarta parte de las transmisiones totales fueron por herencia, 564 en un mes y 45 por donación.