VIVIENDA

El mercado inmobiliario en Asturias se frena mientras crece el del resto de España

En todo caso, las 1.224 compraventas de diciembre es el segundo mejor dato registrado por el INE. Una cada cuatro transmisiones son por herencias

ondacero.es

Oviedo |

Asturias registra un aumento del 30% en la compra de pisos durante el mes de agosto
Asturias registra un aumento del 30% en la compra de pisos durante el mes de agosto | Onda Cero

Freno del mercado inmobiliario asturiano mientras el nacional sigue creciendo. La compraventa de viviendas en Asturias en diciembre ha descendido un 3,8% respecto al mismo mes del año anterior. La caída contrasta con los datos al alza del resto del país donde sube casi un 8% las operaciones de compraventa de vivienda. Pese al retroceso asturiano, las 1.224 compraventas suponen el segundo mejor dato para ese mes, según el INE.

Por titularidad, el 85% son viviendas libres y por antigüedad, el 80% fueron residencias de segunda mano. Es relevante que una cuarta parte de las transmisiones totales fueron por herencia, 564 en un mes y 45 por donación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer