Una menor herida grave y 11 personas con lesiones leves tras la caída del techo en una vivienda de Gozón

Doce personas, 5 adultos y siete menores, han resultado heridos de diversa consideración, 11 leves y una de carácter grave, tras derrumbarse, por causas que se desconocen, la techumbre de una vivienda ubicada en la localidad de Budores, en Gozón. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) todos han sido trasladados al Hospital San Agustín de Avilés para más pruebas. Cuatro de ellos, entre los que se encuentra la afectada de gravedad, lo hicieron por sus propios medios.

La afectada, menor de edad, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica presentaba politrauma de carácter grave. Hasta el lugar del incidente se desplazó el equipo médico de la UVI-móvil de Avilés, la ambulancia de soporte vital básico de Luanco y una ambulancia de colectivos.

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Avilés y La Morgal, junto al jefe de zona centro-oeste, fueron los encargados de balizar la zona y comprobar que no hubiese nadie atrapado en el interior del inmueble. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 07.09 horas. En la llamada, realizada por uno de los afectados, indicaban que se había caído parte de la vivienda encima y no podían salir. En el inmueble había doce personas. Además de a bomberos de Avilés y La Morgal y al jefe de zona, inicialmente, se movilizó también a efectivos del parque de Pravia, el Grupo de Rescate y la Unidad Canina. Estos últimos no llegaron a intervenir tras confirmar el jefe de zona que todas las personas estaban en el exterior. Paralelamente se pasó el aviso al SAMU, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Se ha indicado a los inquilinos, a los que bomberos acompañó a recoger algunos enseres en el interior del inmueble, que la estructura no es segura por lo que no deben entrar a la vivienda.