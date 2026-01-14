Los médicos asturianos se manifiestan para exigir al Principado mejoras en sus condiciones laborales

Médicos asturianos han participado en la tarde de este miércoles en Oviedo en una manifestación por el centro de Oviedo convocada por el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa). Han salido desde la Plaza de España y han terminado en la Plaza de La Escandalera tras una pancarta con el lema 'Unidos por un estatuto propio'.

Pero según han aclarado los organizadores, además de las reivindicaciones de carácter nacional, también hay un buen número de exigencias que dependen del Principado de Asturias. De momento no se ha llegado a un entendimiento y este mismo jueves, nueva jornada de huelga, está prevista otra reunión entre las partes, en la sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

El seguimiento de la huelga entre los médicos asturianos ha sido de una media del 63% por ciento de los convocados, según ha explicado a los periodistas el secretario general del Simpa, José Antonio Vidal, que se ha quejado de los servicios mínimos "abusivos".

Según Vidal, los médicos asturianos están "hartos" y "cansados" por la situación que padecen." Estamos en un régimen laboral que directamente explota porque no tiene parangón con ninguna otra profesión", ha alertado.

"No son privilegios, no estamos exactamente pidiendo más dinero, sino una cierta dignidad laboral porque la comparación con cualquier otra profesión es absolutamente denigrante para la nuestra", ha añadido el dirigente del Simpa.

En cuanto a las conversaciones con el Gobierno asturiano, Vidal ha explicado que ha puntos que son de sentido común, como por ejemplo el hecho de respetar la ley como está marcada' en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que "bien establece cuál es nuestro papel como responsables del proceso de asistencia a los médicos y facultativas", ha asegurado Vidal.

Asimismo, Vidal ha señalado que hay temas más complejos en los que existe cierta distancia con la Administración. "Se podría llegar a un entendimiento razonable si hubieran tenido más voluntad o hubieran proporcionado el documento antes", ha dicho.

Considera importante el dirigente del Simpa evitar en el futuro guaridas de 24 y 17 horas. En otras cuestiones organizativas considera que hay margen de acuerdo, como en lo que se refiere a las guardias localizadas.

El Simpa considera inaceptable la "brecha" que existe entre los trabajadores que también hacen su labor en compañías privadas, dado que consideran que "a igual labor, igual salario".

Además, Vidal se ha referido a su reivindicación relativa al cómputo del tiempo trabajado para la jubilación. "A lo mejor has hecho cuatro o cinco años más de trabajo efectivo que cualquier profesional y te vas a jubilar con 67, con 70 cuando te toque, no parece ni medianamente justo", ha protestado.

Pero además de las reivindicaciones en el ámbito asturiano, donde ve margen de acuerdo, Vidal se ha mostrado preocupado por la problemática laboral a nivel nacional, donde hay quien incluso habla de una huelga indefinida.

"Una huelga nacional indefinida, permanente, es el fin del Sistema Nacional de Salud como lo conocemos hasta ahora. Si lo quieren mejorar, tendrán que tomar medidas políticas", ha advertido José Antonio Vidal.