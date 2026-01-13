Más de Uno Asturias Noticias

Sanidad del Principado reorganiza su actividad ante la probable huelga nacional de médicos mañana y pasado. Los MIR estarán en los servicios mínimos. Lo dice la consejera Saavedra que confirma el Calatrava en Oviedo como propuesta para la Agencia Estatal de Salud Pública para la que concurre Asturias. Se cae La Vega por tanto.

EN Gijón, choque de los socios de gobierno, PP y Foro por un contrato de gestión de contenedores de ropa.

Y fallece un hombre de 92 en el incendio de una vivienda en Arriondas.