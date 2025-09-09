Más de Uno Asturias Noticias

La empresa de Defensa Indra pedirá que la inversión del tallerón de Gijón sea considerada Proyecto Estratégico para ser más ágil y colaborará con Hunosa para que sus blindados tengan una pista de pruebas en las cuencas. Son algunas de la con conclusiones del encuentro del responsable de la firma con el presidente del Principado.

Además, inicio de curso escolar en casi todos los niveles, incluida la Universidad de Oviedo que comienza la temporada académica con un 10% más de matrículas de nuevo ingreso.

Los trabajadores con patologías traumáticas podrán optar por ser tratados en una mutua a partir de octubre. Seguridad Social y Principado firman el tercer convenio de este tipo en España. La baja y el alta laboral dependerá del médico de Primaria en todo caso.

Y en la Junta discusión sobre la gestión de emergencias y forestal tras la crisis de los incendios de agosto.