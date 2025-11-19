Más de Uno Asturias Especial

Onda Cero cumple 35 años y los festejamos con los oyentes de Asturias en una edición especial de Más de Uno Asturias desde diferentes lugares de la región gracias a la presencia de nuestras emisoras en el territorio asturiano. Con la guía de Chisco García y Juanjo Menéndez en realización técnica, empezamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oviedo donde Patricia Rodríguez entrevista al director de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 Rodolfo Sánchez y al comisario de Cultura de la misma candidatura Jorge Fernández León. Continuamos en la Cofradía de Pescadores de Luarca donde Darío Martínez charla con la secretaria de la entidad Elvira García y con patrón mayor luarqués Ángel Lanza, quien cumple 35 años al frente de esta responsabilidad. Seguimos en la sede de la Fundación Princesa de Asturias de cuyas actividades hemos dado cuenta en buena parte de sus 45 años de historia. Nos lo explica la directora de la Fundación Teresa Sanjurjo. Y completamos en Cangas del Narcea porque Miguel Ángel Pérez nos cuenta la historia de Alan García, un emprendedor muy particular con sus populares establecimientos 'Manín'. Son múltiples negocios de panadería, bombonería y heladería no sólo en la villa canguesa sino también en Oviedo, Gijón, Grao, Tineo y Pola de Allande.