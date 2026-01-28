Más de 11.000 personas en Asturias podrían regularizar su situación

El proceso de regularización de personas inmigrantes en Asturias podría superar las 11.000 inicialmente estimadas. Es lo que ha dicho a Onda Cero la responsable de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras en Asturias. Ana Belén García Losada indica que este proceso obedece a una cuestión de dignidad y justicia social para los beneficiarios. Además, permitirá determinar los derechos y obligaciones de los regularizados, desde sus condiciones laborales a los correspondientes deberes tributarios y de cotizaciones al salir de la "economía sumergida". García Losada cree que el proceso será sencillo y con garantías para los incluidos en esta iniciativa.

En 2025, la Seguridad Social en Asturias registró 5.300 nuevos cotizantes extranjeros para superar ya los 29.000 afiliados. Comisiones Obreras atendió el año pasado en el Centro de Información al Trabajador Extranjero a 1.200 personas sobre regularización, arraigo o derechos laborales entre otras consultas.