Marta Robles: "Todos tenemos escaparate y trastienda"

Hoy me acompaña una licenciada en Periodismo, que navega, con maestría, en un universo plagado de libros, artículos, entrevistas y otras letras.

Rostro habitual de la pequeña pantalla, Marta Robles fue compañera en esta casa, en los años 90, de Jesús Hermida. Entre otros trabajos, tomó el relevo en 1996, de Pedro Piqueras en la edición de las nueve, de Antena 3 Noticias. Ha sido colaboradora de Espejo Público, entre otros espacios y, en la radio, de Carlos Herrera, durante su etapa en Onda Cero, entre otras emisoras.

Con más de 20 libros publicados y otros tantos premios literarios, hoy se presenta en los estudios de Onda Cero con un único acompañante. Su nueva novela, Amada Carlota, de la editorial Espasa.

Un ejercicio que combina memoria y crítica social en una historia que tiene, como hilo conductor, el abuso de poder y el sometimiento de las mujeres a lo largo de generaciones.