Marta Huelves: "Elevad la mirada. Lo bonito siempre está arriba"

Hoy me acompaña una reina de la novela noir policiaca, con tintes mitológicos. Avezada en el arte de resolver las investigaciones que ella misma provoca, Marta Huelves empezó a escribir cuentos en su libreta del colegio, cuando solo tenía ocho años. A los 14, ganó el primer premio de poesía de su instituto y con 26, el de novela corta del Ayuntamiento de Alcorcón. Eso sí, siempre a mano y a tres colores.

Natural de Madrid, pero enamorada del Principado, la escritora y divulgadora de Historia, así, con mayúscula, viene a presentarnos su nuevo libro, Flor de Agua, con el que cierra una trilogía ambientada en el oriente asturiano, y que arrancó con La memoria del tejo y El tercer lago, publicadas en Maeva Noir.