UN CAFÉ CON ALBA VÁZQUEZ

Marta Huelves: "Elevad la mirada. Lo bonito siempre está arriba"

La escritora e historiadora presenta su novela, Flor de Agua, con la que viene a cerrar una trilogía de misterios en el oriente asturiano

Oviedo |

Hoy me acompaña una reina de la novela noir policiaca, con tintes mitológicos. Avezada en el arte de resolver las investigaciones que ella misma provoca, Marta Huelves empezó a escribir cuentos en su libreta del colegio, cuando solo tenía ocho años. A los 14, ganó el primer premio de poesía de su instituto y con 26, el de novela corta del Ayuntamiento de Alcorcón. Eso sí, siempre a mano y a tres colores.

Natural de Madrid, pero enamorada del Principado, la escritora y divulgadora de Historia, así, con mayúscula, viene a presentarnos su nuevo libro, Flor de Agua, con el que cierra una trilogía ambientada en el oriente asturiano, y que arrancó con La memoria del tejo y El tercer lago, publicadas en Maeva Noir.

