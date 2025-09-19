María José Hevia Velasco

Es habitual verla sobre el escenario en actuaciones de música asturiana. Colabora habitualmente como percusionista en el grupo del gaitero José Ángel Hevia, su hermano.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos:

-1991 Primer Premio nel “Concurso para Jóvenes Intérpretes del Instituto de la Juventud” (con José Ángel Hevia).

-1993 Primer Premio, en la modalidad de dúos (con José Ángel Hevia), en “Rencontres Internationales de Luthiers et Maîtres Sonneurs”, en Saint Chartier, Francia.

-2007 Primera finalista del Premio “Nostromo” de novela.

-2018 Distinción “Granu d’Oro” del Ayuntamiento de Cabranes por el apoyo y difusión de la cultura tradicional.

-2023 Premio Nazionale “La Zampogna è donna” por “Straordinaria interprete dei suoni e dei ritmi della musica popolare delle Asturie” en Scapoli, Italia.

Además de su labor musical, ha trabajado activamente en la recuperación y puesta en valor del traje tradicional de Cabranes. Asegura que con el objetivo de preservar el patrimonio cultural del concejo. Su interés por la vestimenta tradicional se enmarca en una visión más amplia del folclore, que incluye la música, la danza y la identidad visual de la cultura asturiana.

El pasado 9 de septiembre de 2025 la Consejería de Cultura aprobó la inclusión del traje tradicional de Cabranes en el Censo del Patrimonio Cultural Inmaterial de Asturias. Se trata de una decisión que para María José, refleja la apuesta por la protección de los elementos que conforman la memoria colectiva, el patrimonio y la diversidad etnográfica del Principado.

El traje de Cabranes constituye una manifestación cultural de gran singularidad, vinculada a la tradición de la procesión y ofrenda del ramu, especialmente en El Carmen de Torazu, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado. Se trata de una indumentaria tradicional femenina de carácter austero y monocromático, en la que destacan elementos propios como el jubón y el característico dengue con pico sobre el pecho, que lo diferencian de otros vestuarios tradicionales asturianos.