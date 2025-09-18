María José Hevia Velasco

Es habitual verla sobre el escenario en actuaciones de música asturiana, tanto en solitario como en colaboración con otros artistas. Entre sus colaboraciones destaca su papel como percusionista en el grupo del gaitero José Ángel Hevia, su hermano, aunque su trayectoria y aportaciones culturales tienen entidad propia.

Además de su labor musical, ha trabajado activamente en la recuperación y puesta en valor del traje tradicional de Cabranes. Asegura que con el objetivo de preservar el patrimonio cultural del concejo. Su interés por la vestimenta tradicional se enmarca en una visión más amplia del folclore, que incluye la música, la danza y la identidad visual de la cultura asturiana.

El pasado 9 de septiembre de 2025 la Consejería de Cultura aprobó la inclusión del traje tradicional de Cabranes en el Censo del Patrimonio Cultural Inmaterial de Asturias. Se trata de una decisión que para María José, refleja la apuesta por la protección de los elementos que conforman la memoria colectiva, el patrimonio y la diversidad etnográfica del Principado.

El traje de Cabranes constituye una manifestación cultural de gran singularidad, vinculada a la tradición de la procesión y ofrenda del ramu, especialmente en El Carmen de Torazu, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado. Se trata de una indumentaria tradicional femenina de carácter austero y monocromático, en la que destacan elementos propios como el jubón y el característico dengue con pico sobre el pecho, que lo diferencian de otros vestuarios tradicionales asturianos.