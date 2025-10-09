PREMIO MUJER ASTURIANA 2025

María Dolores Olavarrieta del Busto

Conocida como Loli Mieres, es una mujer incombustible. Quien ha presentado su candidatura dice en el texto del email que esta mujer “parece que está hecha de la criptonita de Superman y como el súper héroe, lo usa en beneficio de las personas desde siempre”.

Ana Fierro

Gijón |

Loli es la presidenta de la Asociación Mierenses en el Mundo y hace una labor muy importante por dar protagonismo a los nacidos en la localidad que han triunfado fuera. Por poner en valor las aportaciones de todos ellos.

Preside también la Unión de Comerciantes y Hosteleros del Caudal desde 2005. Y es la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Su trabajo y esfuerzo continuado durante años, y los resultados obtenidos, es lo que ha hecho que se crease un junta local de la asociación asimilándose a Avilés, Gijón y Oviedo.

Loli Mieres es la presidenta de la Junta Local de la AECC en Mieres
Loli tiene una empresa de decoración, un pequeño negocio, y colabora con otra empresa familiar que organiza bodas.

Ha sido pregonera en la fiesta de Los Mártires de Valdecuna, de la Folixia de Primavera y un montón de celebraciones más. Porque presume mucho y bien de su tierra y dice eso de “para Asturias y Mieres, lo que se necesite”.

Enferma de cáncer, ha superado en dos ocasiones un cáncer de mama.

De ella dicen que es una mujer admirable por su energía inagotable, y su capacidad para hacer el bien y ayudar cuando le resulta posible.

Loli Mieres es la presidenta de la asociación &quot;Mierenses en el Mundo&quot;
