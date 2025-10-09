María Dolores Olavarrieta del Busto

Loli es la presidenta de la Asociación Mierenses en el Mundo y hace una labor muy importante por dar protagonismo a los nacidos en la localidad que han triunfado fuera. Por poner en valor las aportaciones de todos ellos.

Preside también la Unión de Comerciantes y Hosteleros del Caudal desde 2005. Y es la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Su trabajo y esfuerzo continuado durante años, y los resultados obtenidos, es lo que ha hecho que se crease un junta local de la asociación asimilándose a Avilés, Gijón y Oviedo.

Loli Mieres es la presidenta de la Junta Local de la AECC en Mieres | Loli Mieres

Loli tiene una empresa de decoración, un pequeño negocio, y colabora con otra empresa familiar que organiza bodas.

Ha sido pregonera en la fiesta de Los Mártires de Valdecuna, de la Folixia de Primavera y un montón de celebraciones más. Porque presume mucho y bien de su tierra y dice eso de “para Asturias y Mieres, lo que se necesite”.

Enferma de cáncer, ha superado en dos ocasiones un cáncer de mama.

De ella dicen que es una mujer admirable por su energía inagotable, y su capacidad para hacer el bien y ayudar cuando le resulta posible.