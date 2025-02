María Calvo urge a responder la política arancelaria de Trump

Entrevista a fondo con María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), en la que le hemos preguntado en Onda Cero sobre múltiples cuestiones de actualidad de la economía asturiana y el futuro de Fade.

Industria

Sobre ArcelorMittal, Calvo cree que no ha habido avances para evitar esta situación. “Hay que reclamar con urgencia a Europa para tome medias para proteger la industria estratégica. Ante la política arancelaria, no podemos quedarnos impasibles”. La presidenta de Fade señala que “comparte con Femetal que hay que responder con mesura por las consecuencias para la industria transformadora pero en estas circunstancias que el arancel a productos siderúrgicos es necesario”. Por otro lado, hay que asegurar un marco energético estable y “por desgracia no se avanza al ritmo que se desearía”.

En cuanto a Duro Felguera, “a corto plazo hay que salir de este atolladero y la SEPI tiene que buscar una solución”. En paralelo, Calvo pide una solución para las ingenierías en general.

Impuestos

“Espero que no haya más tributos” afirma Calvo porque los ciudadanos y las empresas ya “sufrimos una carga fiscal muy alta que nos impide competir”. Creemos en Asturias y pagamos impuestos en Asturias pero “no se nos puede pedir ser héroes”. “Espero que la parte socialista del Gobierno no se deje llevar por la parte más a la izquierda y con medidas populistas, como me ha dicho el presidente”.

Sobre la ‘vía fiscal asturiana’ como la bautiza Barbón, cree que alcanza a unos 45.000 contribuyentes, según Fade. “No es suficiente para ser competitivos” de forma que hacen falta impuestos que a la generalidad permita competir en igualdad.

La responsable empresarial ve bien la Oficina del Presidente pero pide coordinación con otras oficinas con una meta similar. Por otro lado, “de momento no han sido muchos los avances” en materia de la llamada ‘guerra a la burocracia’ por lo que pide “acelerar”.

Vivienda

La declaración de zona tensionada lugar donde viven cientos de miles de personas “no es el camino. Hay que aumentar la oferta y evitar el intervencionismo que ofrece resultados contrarios a los deseados”.

Futuro en Fade

María Calvo señala que “no toca” hablar de si se va a presentar a la reelección a la presidencia de Fade porque hay muchos problemas sobre los cuales hay que estar volcado. “No es momento de frivolidad, ni personalismos ni juego de sillas”. Sobre las palabras del vicepresidente la Cámara de Comercio de Oviedo José Manuel Ferreira en LNE sobre, decía, “a veces, cuando no hay excesiva comunicación o las visiones no son compartidas, los espacios colisionan” Calvo afirma que “tenemos una unidad empresarial con todos los sectores y están cómodos en la federación y con las cámaras de Comercio. Cada uno tenemos nuestro espacio y atribuciones pero lo que toca es arrimar el hombre sin personalismos ni frivolidad para sacar adelante a Asturias y sus empresas”.