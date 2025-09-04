María Calvo: "el traslado de la deuda autonómica es un juego tramposo"

El traspaso de los 1.508 millones de deuda del Principado al Estado es un “juego tramposo”. Es lo que señala la presidenta de Fade María Calvo. En entrevista en ‘La Brújula de Asturias’ de Onda Cero, advierte que no es una condonación sino un traslado de deuda. Está en contra políticamente porque beneficia a comunidades incumplidoras y económicamente porque vamos a pagar deuda de otras regiones.

En el caso de las 32 horas en la plantilla de la administración autonómica, para la presidenta de Fade la clave está en medir la eficacia de la atención al ciudadano e incentivar la productividad de los empleados públicos.

Respecto al plan del Principado de incentivar a probar la jornada laboral de 32 horas, Calvo cree que será decisión de cada negocio pero no augura que sea muy extenso.

En los parques de baterías, es “urgente” tener una “regulación” clara. “No se puede tener todo, renovables sin acumular energía cerca de mi casa con garantías ambientales”, señala la presidenta de los empresarios asturianos.

La venta de Nomex por parte de DuPont es “normal” dentro de dinámica de la química en los últimos y debe tomarse con “tranquilidad”. Espera que el fondo de inversión comprador apueste por Asturias.

Sobre Duro Felguera, Calvo cree que ha librado una batalla importante tras la venta del tallerón, la reducción de plantilla y la ampliación de capital. En general, espera que las empresas de ingeniería tengan una “solución a medio plazo” lo que pasa a día de hoy por facilitar avales para lo que hay mecanismos públicos.