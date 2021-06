Todos Somos Jarrio “lo que no podemos pretender es que en el Occidente nos quiten de los hospitales mas grandes para atendernos a nosotros”. La Plataforma “el hospital de Jarrio tiene que tener cubierto el 100% de su plantilla. Pedimos lo que es justo”.

Mar Villanueva, Pdta. de Todos Somos Jarrio, reconoce unos meses después del inicio del movimiento que “haber que no puedo reivindicar que nos pongan los sanitarios de Jarrio a día de hoy, lo irán solucionando con los años, por qué no hay sanitarios y si no hay sanitarios, no los pueden poner”.

Busco el inicio del problema en el Gobierno Popular de Mariano Rajoy, para encontrar la solución. Propuso como una de las vías la ampliación del número plazas en las facultades para poder disponer de facultativos en todos los hospitales “si no hay sanitarios suficientes en toda España, lo que no podemos pretender, es que en el Occidente nos quiten de los hospitales mas grandes para atendernos a nosotros. Lo que tienen que hacer es darnos servicio” respaldando el planeamiento de la actual gestión sanitaria en Asturias, con el desplazamiento de médicos de otras áreas.

La Plataforma Salvemos Nuestro Hospital, opino que mas que mirar por el espejo retrovisor, se debería de mirar al presente y futuro y tratar de buscar soluciones, para cubrir una serie de especialidades que enumero como; geriatría, cardiología, oftalmología, nefrología, medicina interna que deberían de tener sus plazas cubiertas, tal como se recoge en el plan director marcado para ese centro, y que no lo dice él, por decir.

No quiso entrar en el juego político, buscando culpables, pero si aclaro que el número de universitarios que pueden acceder a esa facultad en Asturias, es el Gobierno del Principado el que decide el número de plazas en la Universidad. Sobre la falta de facultativos, comento que llueve sobre mojado, al realizarse contrataciones en otros centros sanitarios de Asturias, citando especialidades y hospitales en donde contrataron recientemente, y no en el de Jarrio, dejando la pelota en la dirección y cuestionando su valía. Otros factores que cito para la ausencia de facultativos esta en la remuneración económica, ofertas de empleo publico y conciliación familiar.

“creo que no hay que politizarlo. Creo que gobierne quien gobierno, independientemente de quien gobierne, yo voy ha estar en la misma posición, y la plataforma va estar en la misma posición, el hospital de Jarrio tiene que tener cubierto el 100% de su plantilla. Pedimos lo que es justo”.

Mar Villanueva, reconoció la fractura reciente producida en la junta directiva con la marcha de la mitad de sus integrantes alegando que les coartaron la libertad de expresión en asuntos relacionados con la sanidad. La dirigente negó tal coacción, y aclaro que se iban “atacar” a sanitarios y que ella no lo iba a permitir al ser la principal defensora, instándoles hacerlo desde otro lado.

Fe de errata.-

Se menciona como alcalde de Illano a Leando López, cuando lo que corresponde es, Wenceslado Gónzalez.