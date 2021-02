Entrevista en Más de Uno Luarca

El Secretario General del PP en Asturias, invita a los alcaldes del Valle del Navia a cambiar de estrategia en relación a las AS-12 “yo si fuese alcalde del Valle del Navia, cambia el Gobierno, me dicen que la obra no se hace, se retrasa hasta el 2030, y no me reciben, yo al día siguiente pondría el carnet encima de la mesa”.