La Plataforma denuncia que entre Navia y Vegadeo "ha habido unas cuantas horas en las que no ha habido ambulancias de urgencias".

El portavoz del colectivo, Carlos López, dijo que tienen “constancia” de que los traslados que se están haciendo “en algunos casos” para que los pacientes se hagan TAC y escáner en otros hospitales del centro de la región, al estar el hospital de Jarrio sin él por la renovación de uno nuevo de última generación y con una inversión de 400.000 € “en más de uno, de dos, y de tres casos, se han efectuado en ambulancias de urgencias”.

Eso ha motivado, citando el caso concreto de la ambulancia de Navia, que el servicio quedase al descubierto. “Ha habido unas cuantas horas en los pasados días, en las que no ha habido ambulancias de urgencias entre el concejo de Valdés y el de Vegadeo únicamente estaban disponibles esas ambulancias”.

Añadió que la ambulancia de Navia, y la UVI móvil no estuvieron disponibles para urgencias, especialmente esta última “que estuvo realizando transportes sanitarios ordinarios en estas fechas”.

Lamenta la falta de “previsión una vez más” de las autoridades sanitarias y de la gerencia de Jarrio, a la vez que “demandamos, como no puede ser de otra manera, que el transporte que es necesario para derivar los pacientes a otros centros sanitarios se efectúe con ambulancias adicionales, no utilizando las ambulancias destinadas a cubrir urgencias”.

Otra solución alternativa a sugerencia de los profesionales del centro sanitario es que “se podría alquilar un escáner temporal” para evitar los desplazamientos de pacientes, como ya había sucedido hace años.

Termina diciendo que una vez que se adoptó la decisión del traslado de pacientes debido a esa renovación del aparato, lo que se tendría que haber hecho es facilitar un servicio de transporte “adicional” sin tener que usar el establecido en la comarca para urgencias y otros.

Recuerda que hace unas fechas demandaron la renovación del escáner “por obsoleto” y las autoridades sanitarias rechazaron la propuesta al no considerarla oportuna. No entiende como ahora cambiaron de opinión, algo de lo que se alegra. “Nosotros lo demandamos, y creo que es una victoria de todos los vecinos del Occidente, la presión social, la presión vecinal ejercida por todos los vecinos, y por la Plataforma a la cual represento yo ahora mismo, pues creo que consiguió forzar lo que los políticos no querían hacer, le recuerdo, que hace pocas fechas”.

Termina agradeciendo al Gobierno regional la inversión “que llega tarde, pero que se ha producido”.

El nuevo TAC, que estará operativo a partir del 29 de este mes, ofrecerá mayor resolución de imágenes, hasta alcanzar los 160 cortes por rotación, con una velocidad de reconstrucción de 50 imágenes por segundo, lo que permitirá realizar procedimientos novedosos no invasivos. Además, reducirá la dosis de radiación al paciente en más del 90% en cada estudio y ofrecerá mayor comodidad.

Durante las obras, que se prolongará por unas tres semanas, las personas que precisen la prueba diagnóstica están siendo derivadas, en función de sus patologías, al Hospital Universitario San Agustín (HUSA), en Avilés, al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, o a centros concertados.