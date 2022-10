Óscar Pérez "Valdés no va a ser una fuerza colaboradora para situar molinos en frente a la costa”.

Pérez definió de “fuerte” el apoyo al sector pesquero y que no viene de ahora, sino de muchos años. Primeramente, hizo un repaso de la colaboración e involucración con la gestión para la celebración de cursos al sector pesquero en Luarca, así como de diversas actuaciones en la zona portuaria que fueron solicitadas y que están hechas.

Sobre el posicionamiento de los Ayitos. respecto a las vedas europeas, “tenemos claro que hace falta un reparto justo de las cuotas, un reparto justo de la actividad pesquera, y en esta reivindicación seguimos.” Se congratula de los que llegan ahora se sumen a estas reivindicaciones “que no nos lo quieran presentar como si aquí nadie estuviera haciendo nada, y ahora llegan otros como si estuvieran haciendo mucho”.

Precisa que si de algo le caracteriza el Ayto. de Valdés es de estar al lado del sector pesquero desde hace décadas.

Sobre la problemática de los eólicos marinos, dijo que no tienen competencia alguna, y que incluso corresponde al Estado Central “pero a mí no me gustaría ver en la plataforma continental frente a la costa valdesana eólicos marinos. Por lo tanto, nuestra posición es clara, tajante, el Ayto. de Valdés no va a ser una fuerza colaboradora para que se sitúen eólicos marinos frente al municipio”.

Sobre el posicionamiento de estos asuntos por parte de otros colegas, señala que serán ellos los que se tengan que pronunciar “pero sin duda yo sé en dónde voy a estar, y voy a estar con el sector pesquero en esa reivindicación”.

El sector pesquero en pie de guerra por vedas y eólicos marinos. | Cedida

Mientras representantes de la “Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos”, promotora del Manifiesto de Burela, ha designado como Presidente de la Plataforma a Basilio Otero, patrón Mayor de Burela, Presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Lugo y Presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores; Vicepresidente Adolfo García actualmente Presidente de Federación de Cofradías de Asturias; y el resto de miembros de la Ejecutiva serán el Presidente de la Federación Galega de Confrarías, el Presidente de la Federación de Cofradías de Coruña, y representantes de la flota del Golfo de Cádiz y del Mediterráneo.

En su última reunión han acordado instar de nuevo al Secretario de Estado de Medio Ambiente a que reciba a los miembros de la Asociación, tras su negativa reiterada por “motivos de agenda”. Consideran que esa actitud es "un desprecio" al sector pesquero que representan, y contraviene tanto las recomendaciones del Parlamento Europeo con relación al necesario diálogo con los sectores afectados, y "la transparencia" en lo que se refiere a la ordenación de los espacios marinos en aguas de la Unión Europea; "transparencia que está brillando por su ausencia".

También acordaron rechazar "frontalmente" el último proyecto presentado frente Ortegal y Estaca de Bares, de la empresa de ingeniería COBRA, denominado “GALWIND”, que ocuparía casi 170 km cuadrados de superficie, con la implantación de 68 aerogeneradores y dos cables de varios km para llevar la producción a las subestaciones de Xove y Sabón. Al ser “un proyecto que impacta en los caladeros, no presenta ni un estudio sobre las especies que se verían más afectadas, ni se ha aportado un estudio del impacto socioeconómico”.

Terminan dejando claro que no se oponen a las energías renovables, “al contrario, somos los principales perjudicados por el cambio climático”.