Óscar Pérez “el punto número uno del programa electoral” y “el más complicado de todos”.

La actuación, que convertirá el espacio en un aparcamiento privado de unas 220 plazas, ha sido calificada por el regidor como “el punto número uno del programa electoral” y “el más complicado de todos”.

Pérez ha subrayado que la intervención no supondrá coste alguno para el Ayuntamiento, ya que será financiada íntegramente por los propietarios y un grupo de inversores privados, con una inversión estimada de 1,5 millones de euros. “Es una buena noticia: no todo tiene que hacerlo la administración. Vivimos en un lugar donde el mercado funciona”, afirmó.

El alcalde también respondió a las críticas de la asociación INCUNA , que en su momento paralizó un proyecto similar del anterior alcalde, Simón Guardado. Pérez aclaró que “no hemos tenido conversaciones con ninguna asociación con intereses concretos”, y que el Ayuntamiento mantiene una “importante sensibilidad” hacia las fachadas con valor cultural. En ese sentido, confirmó que la fachada de la antigua Metalgrafica será conservada como parte del nuevo espacio.

El proyecto contempla un aparcamiento céntrico que se sumará a los ya existentes públicos en La Curtidora, el polideportivo y la playa, resolviendo así “un problema histórico de aparcamiento en Luarca”. El cronograma prevé que el nuevo aparcamiento esté operativo a finales de este año o principios del próximo. “Ya no veremos 16 o 18 edificios en ruinas, sino un espacio limpio, diáfano y ordenado que cumple una función clave para la villa”, concluyó Pérez.