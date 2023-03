Más de Uno Luarca 31/03/2023

Explico que estaban tratando de controlar el foco de la Montaña para que no pase a Santiago y evitar que se acerque a Luarca, pero el objetivo no cumplió su misión y ahora el fuego ya se encuentra en Setienes. “La única alegría es que no hay que lamentar pérdidas humanas, varios inmuebles del concejo se quemaron”.

Aprovecho la visita del Pdte. del Principado Adrián Barbón, para solicitar ayudas. “Las administraciones tendrán que implicarse en la ayuda económica a los vecinos que han visto como el modelo de vida se ha visto afectado”.

La noche la califico de “un drama” con centenares de personas desalojadas, de las que medio centenar pasaron la noche en el puesto habilitado por la Cruz Roja en los polideportivos de Luarca.

Dijo que algunos pueblos no pudieron ser evacuados por la imposibilidad de llegar los equipos, y que al final hubo suerte y no paso nada “el miedo y la experiencia terrible”.

Afirmo que los incendios son provocados por las fuentes informantes de los equipos de extinción y que vecinos del lugar observaron “movimientos de personas”.

Termina reconociendo que todos los sectores se han visto afectados “hablamos de todos sectores ganadero, turístico, forestal, viviendas, residencias, aserraderos, gasolinera, no hay ninguno que no se vea afectado”.

Protección Civil de Valdés con operativos en fuego y en atención a evacuados en Polideportivo. | Cedida

El Coordinador de Protección Civil de Valdés, Amador Suárez, dio cuenta del operativo desplegado comentando que estaban entre San Pelayo y Cadavedo, y después para Villanueva al ir el fuego para ese punto “el día está complicado, ya lo estuvo ayer, y hoy igual”.

El viento sopla con menor intensidad y en contra, algo totalmente opuesto al día de ayer, según preciso. Comento que tuvieron que desalojar ayer varios pueblos, y bajar la gente al polideportivo, no pudiendo entrar en Ablanedo, con cuatro personas mayores que al final fueron auxiliadas por los bomberos. “Hoy aquí está bastante controlado”.

Recomienda a la población que en caso de humo se resguarden en las casas con todo bien cerrado, no salir a la calle, especialmente la gente mayor, que recalca es la gran totalidad de los habitantes en los pueblos.

Operarios municipales, vecinos y cubas logran salvar viviendas en Villayón. | Cedida

Pro su parte la alcaldesa de Villayón, Estefanía González, pensaba que tenían "un poco controlada la cosa", pero el viento hoy se activó y ahora temen que si en la zona de Polea, en Parlero, el fuego cruza ese enclave, está convencida que el fuego se extenderá por gran parte del concejo y llegara hasta Navia. “En las próximas horas, como no nos llueva, medios aéreos ya no cuento con ellos, como no nos llueva, en el momento en que cruce Polea baja al municipio entero y llega hasta Navia”.

Lamenta no disponer de gente profesional para coordinar la situación de la que se están encargando operarios municipales, los vecinos del lugar, y sobre todo los tractores cuba de los ganaderos, que han sido lo que libraron varias viviendas que llevaban camino de ser pasto de las llamas.

Prenden fuego a unas bolas de silo en Llosoiro (Coaña) e inician incendio. | Cedida

En Coaña la alcaldesa, Rosana González, dijo que tienen la cosa “complicada” al producirse un incendio provocado en las cercanías de Llosoiro, en unas bolas de silo próximas a la carretera y que alcanzo el monte. “Bastante controlado, pero evidentemente que dependemos del tiempo, y estamos sin medios. Estamos los operarios municipales, los ganaderos y agricultores, los vecinos, y no hay nadie profesional que pueda coordinar la situación. Sentimos nervios, impotencia e inseguridad, que no sabemos a dónde nos va a llegar, ni para dónde se nos va a ir”.

También escuchamos a la Delegada del Gobierno y del interés mostrado por el Presidente de la Nación por los incendios, así como la impresión de varios transportistas y del personal sanitario retenidos en Novellana por culpa del corte de carreteras.