Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 30/05/2022

Las AMPA del Occidente, tras la puesta en funcionamiento de la línea de transporte de Vegadeo-Luarca-Vegadeo, primeramente, matizan que no es para estudiantes “es ciudadana”, que no garantiza las plazas de los alumnos y que solamente está arreglado el problema a la mitad “un 50 %, no hay transporte simultáneo, cuando uno sale de Vegadeo, otro tiene que salir de Luarca. De arreglarlo al completo, no al 50% para acallar bocas”.