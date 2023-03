Más de Uno Luarca 30/03/2023

El mandatario, que estuvo en todo momento de la noche y de lo que llevamos de jornada en los lugares del fuego, dijo que la noche “ha sido crítica” y provoco que una veintena de vecinos de las localidades de Caborno y Aristebano, fueran desalojados de sus viviendas, regresando una vez que el peligro ceso y lo autorizaron los bomberos.

El viento azuzo el fuego que campo descontrolado. | Cedida

Les brindaron la posibilidad de ir a un hotel, pero los afectados declinaron la invitación y quisieron seguir de cerca la evolución del temporal de fuego.

El regidor no tiene confirmación de que se haya quemado alguna casa, pero tampoco lo puede desmentir que en alguna población aislada pudiera verse afectada alguna vivienda.

El fuego calcinó el tejado de la Capilla de Aristebano y según adelanto el Pdte. del Gran Consejo Rector del Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada, José Luis Rodríguez Bueno, estará reparada para la celebración de la romería el 30 de julio, eso sí, perdiendo la estructura original que los ancestros habían elaborado.

La UME se desplazo para ayudar en labores de control. | Cedida

El fuego también se extiende a la mar, enfado monumental de los pescadores, después de que en la Junta General del Principado, no saliese adelante una propuesta de Podemos e IU en la que pedían la necesidad de planificar y ordenar la proliferación de molinos de viento en Asturias y, de forma específica, los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), así como una moratoria para la implantación de parques eólicos terrestres y marinos en Asturias.

El Pdte. de la Federación de Cofradías de Asturias, Adolfo García, no se mordió la lengua, dijo por la jornada de este miércoles que “fue un día muy triste” el no respaldar dicha propuesta. Que observo “muchas contradicciones” en las enmiendas presentadas, que reconocen que está mal hecho todo, pero que piden un estudio.

Acudió a la sesión y dijo sentirse “defraudado” al oír que hubo reuniones con el sector pesquero, “faltan a la verdad”.

Recordemos que García, va de número dos en el PP de Navia, como independiente y se mostro critico especialmente con el secretario general, Álvaro Queipo, que “no es coherente con sus actos. Hace unas semanas cogido a una pancarta, y a la hora de votar no es coherente, y vota en contra”.

Tampoco sale bien parado Podemos, del que dice que en Asturias defiende una cosa y en Madrid otra dentro de la coalición con los socialistas.

Tiene claro que hacer un observatorio de la eólica marina en Asturias, que no lo pidió el sector, “es hacer un lavado de cara de lo que hace la ministra”.

Anuncia que los pescadores defenderán su postura ante todos los estamentos posibles, incluso la justicia.

Carolina López asume cargo en Vox con “mucha ilusión, responsabilidad y con compromiso" para mejorar la calidad de vida de los asturianos. | Luarca

Y en este día de hoy conocimos a la candidata de Vox a la Presidencia del Principado, Carolina López. De entrada, se solidarizó con los afectados por los incendios, que la mejor forma de evitarlos es apagarlos antes de que se produzcan, condena los hechos.

Dijo sobre su elección que “fue una sorpresa agradable” que no esperaba y que asume con “mucha ilusión, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, con la intención de hacer todo lo que esté de mi mano, de la mejor manera posible, o de la mejor forma posible para ayudar a los asturianos”.

Califico la situación en la que se encuentra la Comunidad “de bastante crítica. No hay ningún sector que esté contento”. Se compromete a “revertir” la situación y quieren “mejorar y recuperar esa Asturias fuerte y próspera como lo hemos sido antaño”.

Para ello actuarán en la creación de empleo, favoreciendo el tejido industrial, desde pequeñas Pymes hasta grandes complejos, reducciones fiscales, la mejora de las infraestructuras y de la sanidad, así como fomentar el caldo suficiente para el arraigo a los pueblos de cara a revertir el despoblamiento.

Está convencida que Asturias, tiene que salir del gobierno de la izquierda, al que acusó de estar “arruinando por completo a todos los sectores”. Recrimino la "valentía" de Barbón de dar grandes titulares en Asturias, y de “cobarde para ir a ver al padre político que en cuatro años fue incapaz de hacerlo”.

Culpa al PSOE y al PP de la deuda histórica con el suroccidente "con promesas y promesas que nunca llegan". La gota que colmó el vaso, la aprobación de que los políticos que acaben la legislatura cobren pensión “y a eso es a lo que está el PSOE a llenarse los bolsillos”.

La candidata que es concejala en Tineo no tiene experiencia política, y se mostraba como una ciudadana más desencantada, vio en su partido “que sigue teniendo el mismo mensaje, y que no engaña a los ciudadanos, como ocurre en otros casos. Me he sentido identificada, me afilie a Vox, y adelante con el proyecto, porque creo firmemente en él, y que es la solución para España y para Asturias”.

También les contamos que el sábado 8 de abril Taramundi acoge la XXVI Feria del Queso y Productos Locales, con la participación de 47 expositores entre queserías artesanales llegadas de varias partes del país, y de productos agroalimentarios de la zona. Y que se presentó en Cadavedo el concierto musical de Joaquín Pixan con letras del Padre Galo.