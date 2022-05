Más de Uno Luarca 25/05/2022

El alcalde Cesar Álvarez, señalo que el posicionamiento del Ayto. ha sido basándose en los informes de CUOTA “que dejan muy clara la posición que tenemos que adoptar, más los informes jurídicos como técnicos nos da pie en primer punto a negar el plan especial de la Espina”

Lo hace porque todo eso “resulta incompatible con los intereses públicos que el Ayto. que está obligado a defender”. Cito hasta cuatro puntos, como es que la gran mayoría del suelo del parque se corresponde a una zona de especial protección. El impacto sobre el patrimonio cultural del lugar. El estar cerca de los núcleos de población, “y algo que también reclamamos es la necesidad de una ordenación coordinada de las actividades eólicas” debido a la proliferación de solicitudes.

El Plan no sale, pero no deja la puerta cerrada a más instalaciones, al precisar que para ello deben tener la argumentación necesaria, tanto para que sea favorable, como negativa. “Pero necesitamos una coordinación de todos los movimientos” pidiendo “una planificación territorial y de toda la comarca, tenemos que apostar por la energía eólica pero no a cualquier precio”.

En un primer momento, había salido adelante la aprobación inicial al entender la empresa Capital Energy, que hubo silencio administrativo al no tomar parte el Ayto. en la fase de alegaciones. El complejo tendría 4 molinos con una potencia instalada de 20 megavatios (MW) y su desarrollo implicaria la inversión de alrededor de 19 millones de euros

El pleno dio el visto bueno a la modificación de créditos por importe de 410.000 € que se repartirán entre las mejoras de carreteras locales y la red de abastecimiento de agua por el municipio.

Ayto. Valdes celebra de jueves a domingo la Carta Puebla. | Luarca

El Ayto. de Valdés conmemora el 752 aniversario de la concesión de la Carta Puebla por parte del rey Alfonso X el Sabio (29 de mayo 1270) organizando una serie de actos que se iniciaran mañana jueves y se prolongaran hasta el domingo; celebración de un mercado medieval con una treintena de puestos, música, conferencias y una comida multitudinaria en la calle con capacidad para 700 comensales.

El Concejal de Turismo, Ismael González, dijo “que se trata de una celebración novedosa, ya que es el primer año que el festivo local se coloca para coincidir con esta señalada fecha”.

Las actividades comenzarán mañana con la inauguración a las 17:30 horas de un mercado de ambientación medieval con cerca de una treintena de puestos, contará con ludoteca, zona infantil con animación musical y representaciones de manera continua.

Los más pequeños tendrán un taller para crear atuendos de la época, de 17 a 20 h en la Casa de la Infancia, orientado a edades de 5 a 12 años. A las 19,30 h habrá la primera conferencia a cargo de Pablo Canalís, con la música del siglo XIII como protagonista. El viernes, a la misma hora, la conferencia será a cargo de la profesora titular en Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, María Álvarez, que trabajó en el facsímil de la Carta Puebla presentada el año pasado. Ambos eventos serán en la Casa de Cultura.

El domingo, a partir de las 13:30 horas, tendrá lugar la comida de hermandad en la calle, en el que el Ayto. habilitará mesas y sillas para unos 700 comensales en el Paseo del Muelle, “no se reservan sillas y no se sirve comida, cada familia o grupo de amigos tendrá que llevarla”. En colaboración con algunos restaurantes se podrá encargar el almuerzo. Los niños que acudan vestidos de la época les ofrecerán un festín medieval para llevar a la Comida. La celebración culminará en el Casino de Luarca, con un baile de mayores desde las 17 h siendo necesaria la aportación de 2 € por persona, incluye la bebida y los asistentes entrarán en un sorteo de varias comidas en restaurantes locales.

El resto de la info a modo de titulares:

Pleno Vegadeo aprueba denegar el plan especial del parque eólico La Espina. Ayto. Valdés habilita unas 700 plazas para la comida medieval en la calle del domingo. Ayto. Ribadeo saca cuarta puja rebajando precio de salida de vivienda Moreda en 151.200 €. Asturias repartirá la próxima semana más de 12 millones al sector lácteo entre 1.545 ganaderos. PP-Cudillero reprocha al Ayto. desinterés en Ballota ante abandono del área recreativa, y de marginar a las parroquias en donde no votan PSOE.

Ayto. El Franco dispone de 43 plazas para articular la estabilización de empleo. Rita Camblor visito en Villanueva de Oscos el acondicionamiento del acceso a Las Casías con inversión de 76.200 €. Ayto. Navia y colegio oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos rubrican acuerdo de colaboración. La Policía Nacional de Luarca iniciará charlas de ciberseguridad ante proliferación de delitos informáticos. El Ayto. Boal convoca la selección de una plaza para la oficina de información turística. PP-Ribadeo insta al Ayto. abrir el baño en la playa de las Catedrales todo el año y más limpieza.Unos 70 alumnos participaran mañana en Navia en los Mercados de Cooperativas y Asociaciones Educativas Asturianas.

Ayto. Villayón contempla 23 puestos para estabilización del empleo. Ministerio de Transportes comenzó construcción de un muro de sostenimiento junto río Orio en la N-634, Valdés. Foz comienza la rehabilitación del parque de Uxío Novoneyra con 57.200 €. Cohesión Territorial aprueba hoy las medidas prevención de incendios que se aplicaran desde el 1 de julio. El Torneo Social Valdesva 2022 celebrará el 25 de junio en Canero. Un total de 52 equipos participarán este fin de semana en XVI torneo internacional de veteranos del Ribadeo C.F.