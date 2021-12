Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 23/12/2021

Emiratos árabes, ha elaborado la primera Ley de custodia compartida para no musulmanes más avanzada que la española, al contemplar no solamente “el afecto deseable por el arraigo, sino que también incluye el derecho del menor de no desvincularse de sus familias”, tal como explico el luarques, Borja Brañanova, primero en conseguir una custodia compartida en Dubái, después de tres años de litigios.