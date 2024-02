Más de uno Luarca 15/02/2024

El suceso acaecido fue filo de las 9,45 h según explico Luis Laria, que ha sido uno de los afectados por ese desprendimiento de la pieza del viaducto. “Y no pude esquivar, precisamente, una pieza metálica de considerable volumen, y en este caso de peso, que es la junta de dilatación del propio viaducto. Que parece ser que hace dos meses que fue reparada, precisamente esa junta de dilatación, pero por alguna razón, pues se levantó de una de las zonas, y está en plena curva, es imposible esquivarla porque precisamente, pues había otro vehículo. Y el daño, pues son daños materiales, pero como digo en once vehículos que pudieron haber sido en alguno de los casos tragedia, porque obviamente estamos hablando de la autovía y las velocidades que no son lentas”.

Los daños han sido afortunadamente materiales, ciñéndose a cuestiones de chapa y de ruedas que quedaron reventadas. Al lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para regular el tránsito y operarios de mantenimiento del Ministerio para solucionar el problema.

Precisamente el Ministerio ha cometido hace apenas unos meses una reparación en ese puente en las juntas de dilatación y en los soportes de las vallas de protección que se habían oxidado y habían perdido consistencia para la seguridad, también contemplo un fresado de la calzada y la correspondiente capa de aglomerado en caliente y la señalización horizontal.

Algunos de los daños en la A-8 Cadavedo por desprendimiento de la protección de la junta dilatación. | Cedida

La consejería de Fomento anuncia el inicio de una reparación de urgencia en el espigón de la ría de Navia, con la colocación de las piedras, a lo que le seguirá en un futuro, tan pronto puedan entrar los camiones una reparación de soldadura de las grietas, según adelanta hoy la alcaldesa de Navia, Ana Fernández.

La regidora dijo que la llamo el director general, participándole estas actuaciones de “emergencia” que define que son unos trabajos de “mero retoque, una mera reparación de emergencia quiero insistir en ello”.

Según la edil, consistirán mediante una pala en la recolocación de las piedras de la escollera “que se han movido, o sea colocar las mismas piedras en el sitio en el que estaban”. Posteriormente, cuando la demarcación de costas les permita meter unas bañeras, “se protegerá aún más la escollera de la parte rota del dique y finalmente, pues, repararán la parte rota de hormigón”.

Entiende que por la urgencia se tratan “de un mero retoque o de una pequeña reparación de emergencia que es necesaria por supuesto”.

Por otra parte, también ha recibido la buena noticia de que será recibida por el Consejero el próximo lunes por la tarde para hablar sobre esta cuestión, algo que también agradece. Le expondrá que ahí es necesario realizar una actuación de gran envergadura y dotarlo con la partida presupuestaria correspondiente, en caso contrario se pone en peligro el medio ambiente de una zona muy especial y sensible.

Fernández, también anuncio que acaba de remitir a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar dos terrenos más ahora en Puerto de Vega, para la ubicación y construcción de una residencia pública para mayores en el concejo, que se suman a otras tantas parcelas en la localidad de Navia.

Alcalde Villanueva demanda mejoras en el campo de la Feria de la Garganta. | Onda Cero Luarca

El alcalde de Villanueva de Oscos, Abel Lastra, ha pedido a la directora general de ganadería y sanidad animal agraria, Rocío Huerta, una serie de mejoras en el campo de la Feria de La Garganta, relativas a la nave de ganado, en el acceso a la báscula de animales, la dotación de unas vallas móviles y la mejora de los baños para adaptarlos de cara a salvar barreras arquitectónicas.

Lastra, explico que las peticiones serán estudiadas por este departamento y espera que a lo largo del año o el próximo puedan ser una realidad.

Señala que se trata de mejoras que “son necesarias” en un lugar en el que se vienen celebrando ferias; Santa Ana y San Miguel, "desde hace quinientos añosy que no se puede perder esa tradición”.

Por otra parte, si confirmo que espera que para el verano se pueda llevar a cabo antes de finales de julio la mejora del campo en un lugar que se suele encharcar cuando hay temporales para evitar precisamente esa anomalía.

Sobre las obras que se están ejecutando en el Monasterio y que consisten en la colocación de la cubierta en una superficie de 1.500 m², dijo que van “lentas, pero seguras, revisando la madera y la pizarra”. Que ahora tratan de buscar un suelo sólido para emplazar la grúa que facilitara las labores en la que están “trabajando poco a poco, esperando que para agosto la cubierta esté puesta”.

La segunda fase del proyecto se encargará de la rehabilitación interior. Está convencido que el complejo es un baluarte de reclamo para los visitantes “y del que hay que sacarle el máximo partido”.

El resto de la info a modo de titulares :

Accidente múltiple en la A-8 en el viaducto de Cadavedo por culpa de una junta de dilatación. Alcoa San Cibrao pone en marcha siete cubas y ya produce aluminio primario después de dos años. Fomento inicia una reparación de urgencia en el espigón de Navia, la alcaldesa se congratula, pero no quiere un remiendo. Una veintena de establecimientos participan en el IVX Concurso de Pinchos y Tapas de Autor de Navia que incluye I Showcooking. Rocio Huerta estudia peticiones varias para mejora en la nave de ganado del campo de la feria de La Garganta.

Las obras de la construcción de la cubierta del Monasterio de Villanueva de Oscos marchan según la hoja de ruta espera que finalicen para agosto, según el alcalde. Marta del Arco será la nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado. Alcaldesa Navia ofrece dos terrenos más ahora en Puerto de Vega para la residencia de mayores. PP y Vox cuestionan que la reordenación sanitaria aporte soluciones a los problemas, la izquierda está convencida de lo contrario.

Ayto. Valdés anuncia la continuación de las excavaciones en Punta Muyeres. Medio Rural comienza el trabajo de campo de la concentración parcelaria de “San Cristóbal-Ferradal-As Campas”, Castropol. Asturias ganadera y Ganagri instan a investigar con rigurosidad los incendios forestales. Educación asumirá al personal de las escuelas infantiles y pagará por igual. Fernando Paredano leyó el testamento a Doña Sardina Pez, de Luarca, que por fin quedo reducida a cenizas.

PP-Foz critica al regidor por abandonar las parroquias con Cangas sin luz y Cordido sin agua. La secretaria general de igualdad de A Xunta asistió a la mesa local de violencia género de Ribadeo. Cerca de 1.500 personas desfilaron en carnaval de Ribadeo. Los números 4.548 y 1.665 de Acisa-Ribadeo, premiados en la campaña del amor con dos viajes para otras tantas personas. G.M. Peña Furada celebrará la comida-baile aniversario el último sábado de mes.