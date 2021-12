Más de Uno Luarca 10/12/2021

Una delegación liderada por los secretarios generales, José Manuel Zapico, y por el comarcal, Javier Rodríguez, visito la fábrica con la finalidad de conocer de primera mano los proyectos que tienen sobre la mesa, entre otros el de ampliación. Mantuvieron una reunión con la dirección de la empresa quien les puso al tanto de la previsión de inversiones y los proyectos de futuros.

El más importante la ampliación de la fábrica que contempla una inversión de 400 millones que permitiría la creación de más de un centenar de puestos directos, y varios centenares de indirectos, además de la creación de una nueva línea de producción de secantes.

Rodríguez, comento al término del encuentro que el reparto de los fondos Next Generation son una oportunidad y que no pueden dejar de lado a este proyecto que cumple con todos los parámetros europeos.

Están convencidos que Ence recibirá ayuda, sin poder cuantificar la cantidad, al decir que eso es imposible, dejando claro que esa decisión está en las manos de los políticos.

Asc. Reindustrialización del Occidente apela a la decisión mina Salave a los técnicos. | Cedida

La Asociación por la Reindustrialización del Occidente de Asturias, defiende el proyecto minero de Salave, considera que la evolución de la tecnología permite la extracción del oro minimizando efectos devastadores de años pasados, a la vez que apelan a los técnicos que son los que están evaluando el impacto ambiental y que serán los que determinen si es viable o no.

“Si realmente se cumple con todas las condiciones para que pueda llegar a ser una realidad, dejen que sea una realidad, no le pongan tachas, y no lo critiquen en muchas ocasiones sin conocerlo”. Comentan que se viven momentos difíciles en alusión a la desindustrialización de A Mariña, y que la industria genera vida y riqueza, recordando que la minería es una de las principales industrias de Asturias. Señalan que no habrá vertidos contaminantes por el efluente, la mina ira subterránea y los trabajos bajo techos.

La portavoz del colectivo, Madalena Gómez, le piden hoy a la alcaldesa de Tapia, que deje de ignorar a los vecinos que están a favor, porque hasta en tres ocasiones le solicitaron una entrevista, y por el momento sin éxito. Lamentan que solo lo haga con una parte, sin escuchar a la otra, que puede llegar a representar a un millar de vecinos. “Lo único que queremos de nuestros políticos es que sean legales, y no se dejen llevar simplemente por sus creencias, o por lo que ellos creen, o no. Dejemos a los técnicos que opinen”.

Denuncian pasividad del Ayto. Valdés en vertedero ilegal, y este afirma deconocer el mismo, actuara en erradicación. | Cedida

La Coordinadora Ecoloxista, informa que la Fiscalía Superior de Asturias les ha trasladado que el Ayto. de Valdés no ha respondido a los dos requerimientos para limpiar el vertedero que hay entre las localidades de Caroyas y Mouroso, lo que supone una “negligencia y rebeldía” con sus responsabilidades.

La Fiscalía abrió una investigación en base a la denuncia interpuesta por los naturalistas tras comprobar la existencia de un vertedero incontrolado que presentaba toda clase de residuos.

La gestión de los residuos explica que es una competencia municipal, “ha omitido sus responsabilidades” en lo concerniente al control de los vertidos, la retirada obligatoria de los mismos y su derivación a un gestor autorizado y la clausura con la correspondiente sanción al infractor o investigación.

El alcalde de Valdés, se mostró sorprendido por la noticia al no tener constancia de esa actuación de la Fiscalía, trás consultar de forma urgente a los servicios técnicos municipales, “No tenemos inconveniente en retirar residuos” citando las muchas actuaciones que llevan a favor del medioambiente, como los retirados en la Capitana, Ayones y otros lugares, al recalcar el firme compromiso muy serio en la recogida de residuos, citando entre otros el ejemplo de un camión para los plásticos ganaderos, que se encuentra averiado estos días pero que retomara la opertividad la próxima semana, o las obras de saneamiento en Luarca para erradicar focos contaminantes “una vez que nos ha llegado la información actuaremos”. Califico de “nimio” el vertedero objeto de polemica, y reprocho a los denunciantes de no informarles sobre ese punto negro, para actuar como siempre hicieron en su retirada.

El resto de la info. a modo de titulares:

CCOO señala que sería injusto dejar sin fondos Next Generation a Ence-Navia al cumplir directrices medioambientales. Centrales sindicales del campo se concentraron en feria ganado Santa Eulalia de Oscos, reclamando soluciones. Asturias Ganadera recordara con cencerros a los políticos en la Junta soluciones al sector. Calvo dice que Asturias dispone de 150 millones de fondos europeos, con 64 directos al sector ganadero. Joven quesera Elena Soberón, dedica el Premio Joven Agricultor Europeo “Proyecto más resiliente” a todo sector que está resistiendo la mala situación.

A Conselleria de Medio Rural mantiene a Burela como zona infectada polilla guatemalteca, y libera 6 concejos en la provincia. Alcalde de San Tirso se reunió con Dir. Gral. Montes. Industria somete a impacto ambiental parques eólicos “Lausia” y “Herradura” con 15 molinos entre Coaña y Boal. Coordinadora Ecoloxista tacha en rebeldía al Ayto. Valdés por no responder peticiones de la Fiscalía para limpiar vertedero ilegal entre Caroyas y Mouruso. Alcalde Valdés, asegura que no recibieron nada de la Fiscalía, ni del denunciante, que su empeño medioambiental es constatable.

Asoc. por la Reindustrialización del Occidente apela a los técnicos para viabilidad mina Salave, reprocha a la alcaldesa de Tapia de no recibirles. Asturias exigirá desde medianoche medidores de concentración de CO2 en establecimientos de hostelería y gimnasios. Para el examen de provisión de 28 plazas operarios agroganaderos y obras públicas se presentarán 939 candidatos. Suspendida la entrega de las Amuravelas de Oro de Cudillero por precaución sanitaria. Ayto. Valdés abordara el análisis de cuatro obras en nueva edición de “Ciclo Mirar un Cuadro”.

Navia, acogerá mañana el día internacional de voluntariado como reconocimiento a la labor. Acisa-Ribadeo satisfecha por accésit de Centros Comerciales Abiertos en los Premios Nacionales de Comercio Interior 2021. A Xunta dice que completaron la comprobación de fajas secundarias contraincendios de 92 municipios. Media docena de artistas participaran en el VIII Festival benéfico de Adinora. Diputación aprueba partida de 285.000€ para mejorar 5 calles de Ribadeo. Dos próximas EBAU continuarán con el formato pandemia, con más opciones de respuesta y preguntas tipo test.