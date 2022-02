Más de uno Luarca 10/02/2022

Matizo que no están en contra de esa energía, pero que tampoco se pueden poner todos los parques planificados para su concejo un total de nueve“eso es un horror, no se puede permitir casi de ninguna manera. Eso no quiere decir que se puede instalar algún parque. Nosotros no estamos en un extremo, ni en el otro, se puede ver las distintas alternativas”

Tiene claro que si se llegan a poner los parques previstos “serían exagerados para Taramundi, no sé si dejaría de venir o no la gente”. Comento que algunos van muy próximos a la capital del concejo, dejando abierta la posibilidad de poder instalarse alguno al señalar que “existen otras zonas del municipio que no tendrían el mismo impacto”.

Sobre el funcionamiento del Parador de Turismo local, en sus dos años de la puesta en marcha, dijo que va “muy bien”, que no se pueden quejar ante la situación sanitaria y la evolución en este corto recorrido, del que sacaron rédito en el verano y en otoño, e incluso en estos meses de invierno tienen visitantes” algo que no es habitual, pero este año pocos días hay que no se vean turistas por el pueblo” lo que abre la esperanza de poder ir avanzando en la desestacionalización

Ayto. Cudillero rehabilitara Plaza Evaristo Feito, incluirá estatua estatua representativa tres culturas. | Cedida

El alcalde de Cudillero, Carlos Valle, informa que hoy dieron comienzo trabajos del plan de mejora de caminos que cuenta con una inversión total de 100.000 €, repartidos en dos fases por la mitad del importe.

La mejora contempla actuaciones en Ovinaña, Valdredo y después en La Magdalena en la Concha de Artedo, ante el deterioro que presentan los viales tal como reconoce el propio regidor.

Recuerda que gracias al acuerdo de la modificación presupuestaria dentro del remanente de tesorería se incluye la creación de unos 48 nuevos aparcamientos en la zona central y más comercial en la Calle Juan Antonio Bravo, situada en la parte trasera de Alimerka y de otros establecimientos comerciales.

Valle, anuncio hoy con la ejecución del 80% de la Casa de las tres culturas, llegando a su parte final de la que solo restan aspectos internos y acabados, que procederán a la reforma integral de la plaza anexa Evaristo Feito con una inversión de 40.000 €, incluirá una escultura que represente el simbolismo de las tres culturas.

Señala que la zona presenta un aspecto “de abandonado” y aprovechando la mejora del edificio “la queremos poner en valor”. Recordó que la reforma integral de la fachada y del bajo cuenta con una inversión de unos 140.000€, de los que 128.000 son de la ayuda del Leader. Aprovechando la convocatoria de este año ya presentaron varios proyectos, entre ellos, para la mejora de la eficiencia energética para el Ayuntamiento, y para la plaza Evaristo Feito.

El resto de la info. a modo de titulares:

Ayto. Cudillero inicia hoy el plan de mejora de caminos con una inversión de 100.000 €. Alcalde Taramundi pide reorganizar sector eólico, los 9 parques en concejo es un horror que no se puede permitir. Enfermeras y fisioterapeutas se concentran en los centros de salud para exigir mejoras en Atención Primaria. El bloqueo del convenio laboral desemboca en la convocatoria de tres días de huelga en la industria conservera de pescado. La Junta aprueba moción de Foro reclamando medidas para resolver la situación de los ganaderos. El 31,3% de los titulares de explotaciones agrarias en España son de mayores de 65 años.

El Ayto. de Cudillero reformará con 40.000 € la plaza Evaristo Feito que incluirá escultura representativa de las tres Culturas. La Fundación Edes ya dispone desde hoy de la titularidad de la edificación cedida por el Ayto. de Tapia. La reordenación y mejora en puestos del mercado de Torrentes en Burela justificación para la suspensión. PP-Burela tacha la suspensión del mercado como insólita e inaudita. Educación establece normativas para pruebas acceso ciclos formativos grado medio y superior de FP.

Estudiarán la mejor fórmula formativa para reactivar el Centro de Artesanía de Bres ajustado a la demanda de los artesanos. Burela reforma tráfico en Suafonte pasará a sentido único desde a Eijo Garay hasta Mariñeiro prolongándose esta medida hasta Monte Castelo. Ayto. de Cudillero readapta varias ordenanzas fiscales entre ellas el IAE para empresas eólicas desde 1 millón oscilando coeficientes entre 1,29 a 1,35. San Martin de Oscos adelanta hoy el Día de la mujer y la niña en la ciencia. Ayto. Tapia expone al público la desafectación de la escuela de Mantaras. Mañana los niños de Boal interesados pueden asistir al taller escuela de alimentación.

Ribadeo y Trabada solicitarán a la Xunta subvención 62.500 € parar arreglo camino supramunicipal Valboa a Cedofeita. Las Jornadas de la Camelia de Luarca incluye charla coloquio y concurso fotográfico. PP-Ribadeo respalda la petición de los vecinos de Rinlo para un aparcamiento público y reordenación del tráfico. ACIAFOZCCA entrego los premios de escaparates de navidad que gano electricidad Núñez. Profesor veigueño, Ángel Presno ofrecerá mañana una conferencia sobre "El sistema electoral asturiano" en el Campus de El Cristo. Oviedo. G.M. Sociedad Amigos de Boal el fin de semana por Ponferrada y las Médulas.