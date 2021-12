Más de Uno Luarca 07/12/2021

La integrante del colectivo, la maestra naviega, Finy Suarez, explico que se llevara a cabo de jueves a sábado, en la Casa del Deporte de Navia, de 16 a 20 h. el sábado de 10 a 14h. y el domingo de forma online.

Ya están inscritas más de sesenta personas.“Este sistema vale para todo el mundo, personas que están entubadas…”. Se llega a emocionar al explicar lo que se siente cuando llega el momento de poder comunicarse con esos seres tan queridos mediante un ordenador o tablet gracias al avance de la tecnologia “no te puedes dar una idea, es impresionante”. Dijo que existen en el mercado tres sistemas avanzados con rangos económicos variables, aguardando que la Seguridad Social pueda llegar algún día a financiar este tipo de comunicación.

Ángel Valverde, será desde primeros de enero el nuevo Pdte. de la Sociedad Popular La Regalina tras formalizar este fin de semana la dimisión el actual, Marcos Fernández, que deja el cargo alegando motivos personales.

El colectivo celebro una asamblea ordinaria y el Pdte. saliente deja el cargo tras cinco años y a uno de la finalización de su mandato.

El relevo será Valverde, que estaba integrado en el colectivo según relato. Está dispuesto a tomar las riendas si fuere necesario, al no formar parte de la actual directiva, debe convocarse un proceso electoral al que podrían concurrir más candidatos. En enero se celebrará la asamblea extraordinaria en la que se elegirá formalmente al nuevo presidente. “La media de edad no pasa de los 30 años, son gente muy joven” hablando de la directiva que le acompañara, que no difiere en nada de la actual. Señalo que se ve respaldada por el pueblo, cuando se les quiere. Entre los objetivos, mantener el dibujo marcado hasta la fecha, y tratar de conseguir el pueblo ejemplar de Asturias.

En la reunión plantearon la posibilidad de la creación de la figura del socio infantil mediante una cuota simbólica, y el estado de las cuentas que son azules con 11.000€ a los que tendrán que añadir la subvención municipal.

Navia contará con la presencia de los mejores profesionales del País para impartir un curso pionero de comunicación alternativa, que organiza Adinora y financia ENCE-Navia. La Casina de Cadavedo se estrenara abordando la traducción literaria al asturiano, tanto pasada, presente como futura. La Sociedad Popular La Regalina renovara presidencia, Ángel Valverde, se presentara con líneas de continuismo y abierto a innovaciones. Organizaciones agrarias siguen sin señal de Barbón, mientras en octubre cerraron 35 ganaderías. Ayto. Valdés instala a la entrada de Luarca el segundo semáforo foto-rojo para controlar el tráfico de Oviedo. Ayto. Foz inicio una campaña de seguridad viaria con control de alcoholemia y estupefacientes.

Navia gran reclamo para las Navidades con la pista de hielo. | Cedida

Gran aceptación de público en Navia para la única pista de hielo de Oviedo a Lugo. La Asc. Viento del Norte hurgara en la intimidad de los fósiles mediante una conferencia este viernes en Luarca. Axuntar defiende el glotónimo de galego de Asturias para desacreditar el Eo-Naviego. Hasta mañana sigue el XII Concurso de Pinchos y Tapas de Autor de Navia. El Belén Popular Asturiano ya se puede ver en La Caridad. El Festival de Jazz & Blues de Ribadeo, mañana abordara el blues de la mano de Austin Slack. ACIA Burela en campaña ‘Vive un conto de Nadal” sortea dos viajes a Disneyland Paris. Ayto. Mondoñedo lanza campaña de captación inversiones para las 17 parcelas sobrantes del polígono industrial. Cabo Busto registra una racha de viento de 102 Kms/h. antes de nevadas a 500m.

El sector pesquero Asturiano dio el último adiós al expresidente de la Fed. de Cofradías Dimas García. Alcalde Burela destaca la implantación de Astilleros Armón en el Concejo como generador de empleo y creador de buques, botaran un mega-yate de lujo. Ministerio destinara 20 millones al sector naval, de ellos 5 vendrán para Asturias. Fondos Next Generation-EU destina al sector turístico Xacobeo de Asturias 2,6 millones a repartir entre Tapia y Salas.El Pescados Rubén Burela F.S. femenino se proclamo campeón de Europa. G.M. Peña Furada instalara el Belén de cumbres en Capilla San Isidro, el sábado.