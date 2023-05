Más de Uno Luarca 02/05/2023

Los argumentos para la manifestación lo que consideran criminalización del rector debido a los incendios, el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, el abandono del medio rural por parte de la Administración y por la falta de control de la fauna silvestre.

Los organizadores habilitaron un WhatsApp con el número 622 699 635 para que informen con qué vehículo acude, según expreso Borja Fernández, secretario de URA.

Quien aprovecho para pedir a los concejales y diputados de los partidos que no firmaron el documento con media docena de puntos; PSOE, IU, Podemos, y Cs, “que tengan un poco de dignidad y de poner por encima de las siglas, su forma de vida y todo por lo que lucharon sus padres y antepasados. No hay mayor desprecio”. Le dice a toda esa gente que va en listas “que le eche valor” que, si no firma, que no cuenten con él "en la vida hay que tener un poco de dignidad”.

También han pedido a todos los ayuntamientos, tanto al gobierno como a la oposición, que se unan a la marea a favor del compromiso con el medio rural y convoquen plenos extraordinarios para adherirse al citado documento.

Precisamente este lunes el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, se reunía con ganaderos en El Franco, ante los que se ha comprometido a "seguir trabajando con humildad" y a escucharlos. Recordó que en estos dos últimos años “hemos alcanzado los 105 millones de ayudas directas, la mayor cifra de la historia del Principado en apoyo a la ganadería".

Por su parte, la Pdta. de la FAC, Cecilia Pérez, sobre ese pronunciamiento de los ayuntamientos en sesiones de plenos, dijo que no tienen nada que decir sobre lo que hagan o planteen los sindicatos “me parece una reivindicación totalmente legítima para ellos y normal”.

Sobre como respirara cada Ayto. “hará lo que considere”, pero si comento que, por parte de los Ayitos, “no cabe ninguna duda del apoyo” que le brindan al sector agrícola y ganadero “como un sector fundamental de nuestras economías” algo que hace extensivo al Principado.

Les contamos que La Plataforma Xente de Oscos-Eo, con el apoyo del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica, ha presentado un total de 140 recursos de reposición en Industria por los proyectos eólicos de Chao Gran y Folgueiras, al considerar que se ha fraccionado y que incumplen las distancias con la proximidad a las viviendas en una decena de pueblos de Vegadeo, Taramundi y Villanueva de Oscos.

La portavoz, Carmen Molejón, dijo que queda constancia del rechazo social local y considera “que se deben de reconsiderar las autorizaciones administrativas previas a dichos complejos”.

Ante la vorágine industrial de este tipo de energía sin control ve un bote salvavidas en los trámites administrativos y decisivos pendientes, como es el de los Planes Especiales de Uso de Suelo, competencia de los Ayuntamientos “los alcaldes tendrán que decidirse y será ahí en donde se verá su compromiso con el territorio y los vecinos”.

El Pescados Rubén F.S. femenino otra vez campeona de la copa Reina de España. | Sabela Blanco - Pescados Rubén Burela

También les contamos que Pescados Rubén Burela FS femenino gano la Copa de S.M. la Reina, este domingo al imponerse en el Polideportivo Rey Felipe VI de Boadilla del Monte al STV Roldán, por 3-2. Que Foro-Valdés denuncia opacidad en la contratación en escuela de 0 a 3 años. O que UGT se impone en las elecciones de funcionarios del Ayto. de Valdés y consigue tres representantes, por ninguno CCOO. Mañana juzgan a dos acusados de tener en una casa de Valdés una plantación de marihuana enganchada a la línea eléctrica.

