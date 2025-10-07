Mario López Llanes: “Al principio da un poco de miedo, pero luego es más fácil”

Este lunes, un grupo de 23 estudiantes de Educación Secundaria del instituto veigueño vivió una jornada inolvidable: su primer vuelo en avión, con destino a la ciudad de Málaga. Allí disfrutaron de una visita guiada por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, con su imponente catedral como protagonista. La actividad se enmarca en el programa “Conoce un monumento de España, volando”.

Todo ello ha sido posible gracias al patrocinio de Volotea y la colaboración del Aeropuerto de Asturias. Los alumnos de 1º de ESO viajaron acompañados por la jefa de estudios, Eva Pérez Coto, y la secretaria del centro, María Antonio San Cosmed. Pérez, instantes antes de despegar, destacaba la importancia de esta actividad en su doble vertiente: educativa y vivencial, conocer un monumento de España, en este caso de Málaga, la Catedral y convivir volando por vez primera en sus vidas y todo gracias a la compañía aérea Volotea.

El director del aeropuerto, Pedro Cotilla, no quiso perderse las caras de emoción y nervios de los jóvenes en su primer vuelo. Subrayó la implicación del aeropuerto en este tipo de iniciativas y aprovechó para hacer balance del buen momento que atraviesa la infraestructura, augurando un futuro prometedor. Sobre la marcha de algunas compañías y la posible llegada de otras, o el refuerzo de las existentes dejó ese “tren de aterrizaje” en manos de las propias aerolíneas.

Los jóvenes se embarcaron así en una aventura educativa que combina cultura, patrimonio y vivencias personales. En pleno vuelo, y ya con algo de tiempo para asimilar las primeras impresiones, recogíamos sus voces, desde un nerviosismo oculto, el suspiro de elevación o la carencia de sensación de velocidad.

Tras el almuerzo, el grupo realizó un tour guiado por la ciudad de Málaga, con especial atención a su catedral, y emprendió el regreso a Asturias en vuelo directo pasadas las 21:00 horas.

Los alumnos siguiendo de cerca las explicaciones de la guía en la Catedral. | Onda Cero Luarca

Llegaba el momento de recoger nuevas impresiones. Comenzábamos por María Antonia San Cosmed, docente acompañante en esta experiencia pionera, quien destacaba la intensidad y el valor educativo de una jornada que, para muchos estudiantes, supuso su primer vuelo y contacto con una ciudad como Málaga. Subrayó también el impacto emocional y cultural del viaje, así como la importancia de iniciativas como el Foro y la colaboración con Volotea para acercar el mundo a los jóvenes del entorno rural.

Gloria Carrera, directora de ESG en Volotea, destaca el orgullo de la compañía por formar parte del Foro Comunicación y Escuela, un proyecto que considera único en España. Subraya el compromiso de Volotea con la conexión de comunidades y con el impulso de experiencias educativas como esta, que enriquecen a los jóvenes del entorno rural asturiano.

Y cerrábamos con un último sondeo entre los alumnos, en una jornada llena de emociones… y también de cansancio, tras una noche de nervios y expectativas que apenas les dejó dormir. El vuelo y la Catedral les han dejado mella.

Así terminaba un día memorable, que sin duda quedará grabado para siempre en estos jóvenes. Hoy, probablemente, estarán narrando —quizás con más verbo que con un micrófono delante— cada detalle de la jornada.