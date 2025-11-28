Posible presencia de gripe aviar en Luarca

Luis Laria: "dos patos criollos aún vivos, pero con síntomas preocupantes, en el cauce del río Negro, en Luarca"

El Parque de la Vida ha informado este viernes de la recogida de dos patos criollos (Cairina moschata) aún vivos, pero con síntomas preocupantes, en el cauce del río Negro, en Luarca.

Durante la mañana también fueron hallados otros dos ejemplares muertos y un cormorán en la misma zona. Además, se ha notificado la presencia de dos gaviotas afectadas cerca de la playa de Barayo.

Luis Laria, responsable del centro, advierte que las aves presentan signos como pluma erizada, temblores, espasmos y movimientos incontrolados, y pide no tocarlas sin guantes ante la posibilidad de que sean transmisoras de gripe aviar.

El Principado de Asturias recogerá los ejemplares mañana para mantenerlos en cuarentena exterior en el Parque de la Vida. De no ser así, el centro procederá a analizarlos para descartar la presencia del virus.

Laria insiste en evitar cualquier contacto humano o animal, especialmente con perros, que pueden acercarse por curiosidad y resultar expuestos.

