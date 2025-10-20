Juan Manuel Sánchez anima a “perder el miedo a la digitalización y mirar hacia adelante con herramientas reales”

El programa está dirigido a personas autónomas, trabajadoras y directivas de pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de que elaboren el Plan de Transformación Digital real de sus negocios. En Asturias, la formación es impartida por el Grupo ATU, entidad especializada que ya ha desarrollado el programa en zonas como Gijón, Oviedo, Avilés, el oriente asturiano y el Valle del Nalón, y ahora lo extiende al occidente con el apoyo del Ayuntamiento de Vegadeo, ASCOVE y InterEO.

La formación se impartirá en modalidad mixta, con sesiones presenciales en la Casa de Cultura de Vegadeo y acceso a un campus virtual. Cada empresa podrá inscribir hasta dos personas, que recibirán 136 horas de formación, equivalentes a 15 créditos ECTS, incluyendo mentorización personalizada, acceso a una comunidad nacional de networking, visitas a empresas líderes, actividades en el Metaverso, y jornadas sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y ChatGPT.

El programa abarca seis sectores económicos: Servicios, Comercio, Industria Manufacturera, Actividades Administrativas, Financieras y Agroalimentario. Los participantes obtendrán un certificado oficial de la EOI como asesores expertos en digitalización.

La inscripción está abierta a empresas de los concejos integrados en la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, así como del Parque Histórico del Navia. Para participar, es necesario presentar documentación que acredite el vínculo laboral y el cargo en la empresa.

Según Juan Manuel Sánchez, responsable de comunicación de la empresa que imparte el programa en Asturias, ATU “el objetivo es perder el miedo a la digitalización y mirar hacia adelante con herramientas reales, soluciones concretas y acompañamiento experto”.