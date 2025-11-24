José Ribagorda: "son historia, identidad y prosperidad para los municipios".

Además de visitar diversos negocios, y puntos de interés, la jornada incluyó un concurso muy especial en Xove: el reparto de vales de compra entre los clientes. Periodistas como Pepa Sastre, Sergio Martín, José Ribagorda y un servidor Dario Martínez nos hemos sumado a la iniciativa para conocer de primera mano la importancia de apoyar al comercio local.

Sergio Martin, José Ribagorda, Darío Martínez y Pepa Sastre. | Onda Cero Luarca

En esta campaña de apoyo al comercio de A Mariña Lucense, Pepa Sastre nos recuerda algo esencial: detrás de cada compra en un establecimiento local hay una experiencia única, una relación cercana entre cliente y comerciante que no se encuentra en las grandes superficies ni en las plataformas online. Para ella, apostar por el comercio de proximidad es apostar por la calidad, el trato humano y la vida en nuestros pueblos y ciudades. Sobre esta idea y sobre su vínculo con esta tierra gallega, hablamos con Pepa Sastre, que ya había acudió en otra ocasión.

La comitiva visitando locales por el casco urbano de Viveiro. | Cedida

Si algo se llevó Sergio Martín de su primera visita a A Mariña Lucense fue la pasión que encontró detrás de cada mostrador. Para él, el comercio local no solo mantiene vivas las calles, sino que guarda historias y saberes que no aparecen en ningún teletipo. En esta conversación nos habla de esa emoción al descubrir negocios familiares con generaciones de historia, del valor de salir a la calle y escuchar a la gente, y de por qué apoyar al comercio de proximidad es mucho más que una cuestión económica: es mantener viva la identidad de nuestras ciudades.

Posando en la estatua de Nicomedes Pastor Díaz, sita en la Plaza Mayor de Viveiro. | Cedida

José Ribagorda llegó a A Mariña Lucense con la mirada curiosa de quien conoce Galicia, pero aún guarda rincones por descubrir. En esta conversación nos habla de la riqueza cultural y humana de la comarca, del valor de preservar sus tradiciones y, sobre todo, de la importancia de mantener vivo el comercio local. Para él, estos negocios son mucho más que puntos de venta: son historia, identidad y prosperidad para los municipios. Escuchemos sus reflexiones, que se inician por descubrir algo nuevo pese a sus muchas horas veraniegas en Galicia.

Entrega del premio de 100 euros en vales de compra a la afortunada en compañía de Isabel Méndez. | Cedida

Para mí, reencontrarme con Viveiro después de más de treinta años ha sido toda una sorpresa. He comprobado cómo el tejido comercial de su casco histórico se ha renovado y modernizado sin perder su esencia. Los interiores de los establecimientos se han transformado con una iluminación que invita a entrar, en perfecta armonía con la arquitectura medieval que los rodea. Cada escaparate parece diseñado para atraer la mirada y convertirse en un imán que nos lleva a descubrir lo que hay dentro: productos ofrecidos con cariño, pasión y mimo por nuestros vecinos, amigos, dependientes y propietarios, que nos brindan cercanía y confianza en cada compra.

Y si hablamos de gastronomía, Viveiro sigue siendo un templo de sabores. Conserva lo mejor del Cantábrico, con pescados y mariscos que mantienen intacta su frescura, y suma innovaciones que elevan el paladar a la máxima exquisitez. A esto se añade la carne de pura raza, criada en los mejores pastos y montes, que completa una experiencia culinaria única.

Quiero felicitar a todos los comerciantes que no se han rendido y siguen manteniendo vivo el comercio local, pese a todas las dificultades. Y también a la restauración, que continúa siendo un referente, abastecida con la despensa incomparable del Cantábrico y la huerta local. No en todas partes se logra mantener la vida en las calles y en los negocios, pero aquí lo hemos visto y vivido este fin de semana: todo un ejemplo de superación y amor por la tierra.

En compañía de la alcaldesa de Viveiro, Mariña Gueimunde y el colega de Xove, José Demetrio Salgueiro. | Cedida

Para cerrar este recorrido por Viveiro y Xove, escuchamos la voz de quien está detrás de esta iniciativa: Carmen Cruzado, presidenta de la Federación de Comercio de A Mariña Lucense. Con ella hablamos sobre el balance de este fin de semana, la importancia de crear conciencia para apoyar al comercio tradicional y los retos que afronta el sector frente a las grandes superficies y las compras online. Carmen nos recuerda que mantener vivo el comercio local es mantener la vida en nuestros pueblos y que, además, aquí hay oportunidades laborales y calidad de vida que merecen ser conocidas.

La excelente gastronomía deja muestra del gran potencial que tiene A Mariña. | Cedida

Agradecer el trato y la deferencia que aporto en todo momento la gerente del Centro Comercial histórico de Viveiro, Isabel Méndez. Recordemos que esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Dirección General de Comercio de la Xunta de Galicia y la colaboración de los ayuntamientos de Viveiro y Xove. Sus alcaldes compartieron con la expedición su compromiso con el comercio local y también sus preocupaciones. En el caso de Xove, se puso sobre la mesa la necesidad de recuperar la capacidad industrial de Alcoa, una empresa estratégica para la comarca que arrastra problemas derivados del coste eléctrico en la producción de aluminio primario. Su continuidad es vital para evitar el cierre y garantizar el sustento de unas 2.000 familias, que, entre otras cosas, son las que dan vida a ese comercio y a la restauración de la que hemos hablado a lo largo de este reportaje.