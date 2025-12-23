Luis Felipe: "Por eso acepto este nombramiento con gratitud y con lealtad"

Un reconocimiento que no solo premia una trayectoria, sino una visión: la convicción de que la educación es la llave para garantizar futuro y arraigo en el medio rural.

En su discurso, Luis Felipe nos recordó que formar no es solo transmitir datos, sino abrir horizontes sin arrancar raíces, y que apostar por la educación es, en realidad, un acto de justicia territorial. Hoy, Vegadeo le devuelve con gratitud lo que él ha sembrado: compromiso, cultura y esperanza.

Luis Felipe arropado por un auditorio lleno de gente. | Onda Cero Luarca

Pablo Fernández Abuin, concejal y presentador del acto, quiso subrayar en su intervención la importancia de la educación como pilar para la supervivencia del medio rural. Recordó que sin escuelas dignas y modernas no hay futuro y vinculó el homenaje a Luis Felipe Fernández con la reivindicación que, en ese mismo momento, protagonizaban las familias del colegio Jovellanos en la calle. Para Pablo, su protesta no interrumpía el acto, sino que le daba todo el sentido: defender la escuela rural es defender la vida de Vegadeo.

Pablo Fernández Abuín, en un momento de la presentación. | Onda Cero Luarca

Entre las palabras más sentidas del acto, destacó la intervención de Paco Rodríguez, gerente de Reny Picot y amigo personal de Luis Felipe Fernández. Con emoción, Paco habló del valor de la amistad verdadera y del cariño sincero que rodea al homenajeado, asegurando que quienes estaban presentes lo hacían “porque lo quieren y porque se lo merece”. Un mensaje que convirtió el reconocimiento en algo más que un título: en una celebración de afecto y gratitud.

Paco Rodríguez en compañía de Borja León y Jacob Fernandez. | Onda Cero Luarca

En el acto también hubo espacio para las palabras más personales. Jacob Fernández, ahijado de Luis Felipe, recordó la trayectoria del homenajeado como ejemplo de superación y compromiso con la igualdad de oportunidades. Subrayó que detrás del reconocimiento público hay una historia que refleja la transformación del país y el valor de la educación como motor de cambio.

También hubo palabras cargadas de emoción y orgullo familiar. Borja León, sobrino del homenajeado, recordó cómo el Foro Comunicación y Escuela creció edición tras edición, acercando a Vegadeo experiencias únicas en ciencia, deporte, cultura y empresa. En su intervención destacó que el objetivo siempre fue el mismo: dar a los alumnos todas las oportunidades posibles para ampliar miradas y despertar vocaciones. Para Borja, su padrino no solo es un referente personal, sino alguien que ha hecho mejor a toda la sociedad con su trabajo desinteresado y vocacional.

Entre otras autoridades el Presidente de la Junta General del Principado. | Onda Cero Luarca

El alcalde de Vegadeo, César Álvarez, puso sobre el escenario un mensaje cargado de simbolismo y gratitud. Subrayó que los pueblos también se construyen con referentes y que nombrar a Luis Felipe Fernández hijo adoptivo es un acto de justicia y reconocimiento a quien ha transformado el territorio desde la educación y el compromiso. Álvarez destacó que este honor no solo distingue a una persona, sino una manera de entender la docencia y el medio rural: educar es sembrar futuro, especialmente allí donde otros solo ven límites.

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Oviedo y CEO de Transinsa. | Onda Cero Luarca

El presidente del Principado, Adrián Barbón, cerró las intervenciones con un mensaje cargado de compromiso y reconocimiento. Subrayó que no podía faltar a este acto, al que acudió como “un compromiso personal y colectivo con la escuela rural y con la figura transformadora de Luis Felipe Fernández”. Barbón destacó que la educación pública es el ascensor social por excelencia y que debe garantizar las mismas oportunidades para cualquier niño, nazca donde nazca. Además, elogió el Foro Comunicación y Escuela como “un acontecimiento arraigado que debería formar parte del calendario escolar de Asturias” y pidió que este reconocimiento se entienda no como un punto final, sino como un estímulo para seguir trabajando.