Diego Fernández: “Es un premio a la constancia y al trabajo en equipo”

El cielo gastronómico de Asturias suma una nueva estrella y esta vez ilumina el Occidente. El restaurante Regueiro, ubicado en Tox (Navia) y dirigido por el chef Diego Fernández, ha conseguido su primera Estrella Michelin, un reconocimiento que premia la constancia y la autenticidad de una cocina con sello propio.

En declaraciones a Onda Cero, Diego no ocultaba su emoción tras la gala celebrada en Málaga:

“Mucha emoción, muy feliz por todo el equipo y por toda la gente. Otra estrella más para Asturias y para el Occidente, que hace años estaba fuera del mapa gastronómico y ahora empieza a sonar como destino turístico”, afirmaba.

Sobre lo que supone este galardón, el chef lo tiene claro:

“Es un premio a la constancia, al esfuerzo y al trabajo en conjunto. Nosotros siempre cocinamos para la gente, sin pensar en las guías, y los reconocimientos llegan. Esto da visibilidad nacional e internacional y beneficia a toda la zona rural”.

Regueiro abrió sus puertas en 2011 y ha evolucionado hasta convertirse en un restaurante único, con una propuesta basada en producto nacional y matices de cocina internacional, especialmente asiática. “Nuestro estilo es muy marcado y genuino. Creo que estamos haciendo un gran trabajo a nivel nacional”, subraya Diego.

El chef también destacó el impacto para la comarca:

“La gente viene a comer, duerme en la zona, crea marca. Tox y Navia son hoy más conocidos y eso es bueno para todos”.

Diego reabre mañana el restaurante tras unos días de descanso:

“Estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos, ajenos a Michelin, porque sacar adelante un restaurante en un pueblo pequeño es muy complicado. Seguiremos trabajando con ilusión”.

El chef también recordó que este reconocimiento llega apenas una semana después de recibir el Premio T de Oro de Tapas Magazine: “Son premios independientes, pero coinciden en un año muy bueno para nosotros. Ahora toca seguir trabajando, mejorar y avanzar”. Concluye, dedicando la estrella a sus padres: “Ellos cambiaron su vida en 2011 para ayudarme. Mi madre sigue a mi lado en la cocina y son una pieza fundamental".

Diego agradeciendo a los presentes la distinción por su primera estrella Michelin. | Cedida

La alcaldesa de Navia, Ana Fernández, ha expresado en nombre del Ayuntamiento su “más sincera y calurosa felicitación” al chef Diego Fernández, del restaurante Regueiro, por la obtención de su primera Estrella Michelin.

Fernández destacó que este logro “es un orgullo para nuestro concejo y un reconocimiento a su dedicación y pasión por la gastronomía”. La regidora subrayó la importancia de que un restaurante ubicado en la zona rural, en Tox, alcance “este nivel de excelencia”, convirtiéndose en ejemplo e inspiración para todos.

“Vuestro éxito refleja nuestra rica tradición gastronómica y es motivo de orgullo para toda la comunidad”, concluyó la alcaldesa.