Amparo Merino: “queremos visibilizar a todas las familias de la economía social, incluidas las cofradías de pescadores”

El anuncio se realizó durante una visita institucional a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Luarca, donde Merino estuvo acompañada por el comisionado Jaime Iglesias y fue recibida la secretaria de la entidad, Elvira García, y el vicepatrón, José Ramón Pérez, y varios integrantes del Cabildo. La elección de Luarca no fue casual: “Es un pueblo precioso, con un entorno espectacular, y representa muy bien el arraigo territorial y los valores de la economía social”, destacó Merino.

Merino subrayó que las cofradías están reconocidas como parte de la economía social en la nueva ley que se tramita en el Congreso, lo que les permitirá acceder a todas las ayudas y beneficios previstos. “Lo que no se nombra parece que no existe. Por eso queremos visibilizar a todas las familias de la economía social, incluidas las cofradías de pescadores”, añadió.

Desde la propia cofradía luarquesa, el vicepatrón José Ramón Pérez valoró positivamente el anuncio: “Si esto lleva funcionando 400 años y nunca se ha visibilizado, todo lo que sean ayudas será un impulso. Luarca estará presente, solicitará las mismas y buscará líneas de apoyo, porque estamos bastante olvidados en ese tema”.

También la secretaria de la entidad, Elvira García, expresó su sorpresa y esperanza ante la posibilidad de acceder a nuevas ayudas: “Siempre estamos mirando qué opciones hay, pero nunca nos hemos visto reflejados como institución. Saber que podemos acogernos al fondo social es una gran noticia. Ojalá lo hubiéramos sabido antes, pero ya estamos en contacto para estudiar proyectos y aprovechar cualquier línea que se abra”.

La jornada que realiza hoy por Asturias incluye además la visita a otros proyectos financiados a través del PERTE de la economía social y de los cuidados, centrados en la integración laboral de personas gitanas y en el papel de las mujeres en entornos rurales.