Álvaro Queipo: “La única solución es que haya médicos”, insistió, que se premie la carrera profesional de quienes trabajen en zonas alejadas de las grandes urbes.

Según señaló, “fusionar dos hospitales con datos críticos no parece la solución”, recordando que en Jarrio hay más de 1.000 personas esperando cirugía y 2.100 para una primera consulta, mientras que en Avilés las cifras son aún mayores.

Queipo defendió como alternativa el plan aprobado por unanimidad en la Junta General, que contempla incentivos profesionales y facilidades de traslado para atraer médicos al hospital comarcal. “La única solución es que haya médicos”, insistió, reclamando también que se premie la carrera profesional de quienes trabajen en zonas alejadas de las grandes urbes.

El líder popular acusó al Gobierno asturiano de “falta de transparencia” sobre la fusión y animó a los vecinos a reclamar sus derechos ante las demoras: “La ley les ampara para exigir derivaciones si se superan los plazos”.

Queipo, aseguró que las derivaciones a clínicas privadas “ya se están haciendo” por la incapacidad de la sanidad pública para absorber las listas de espera, y acusó al Gobierno socialista de “hipocresía” en su defensa del sistema público.

Recordó que en el Hospital de Jarrio “se incumplen los plazos legales de atención” e insistió en que las demoras son “inaceptables” y pidió movilización ciudadana para exigir soluciones.

Ha respaldado la petición de dimisión del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, promovida recientemente por Asturias Ganadera, y antes por ellos, que denuncia su gestión del plan del lobo como “opaca e ineficaz” y apunta a un riesgo para la ganadería extensiva.

Queipo subraya que la ganadería debe tener prioridad en el territorio frente a la conservación del lobo. Propone un modelo dual de gestión: Zonas libres de lobo: ausencia total de ejemplares. Áreas con gestión controlada: presencia de lobos según lo establecido en el plan. Reclama que el Principado asuma plenamente sus responsabilidades, evitando excusas y aplicando un modelo eficaz y basado en datos, junto a la fiscalización transparentemente claras sobre capturas y ubicaciones.

Álvaro Queipo, ha señalado que su prioridad pasa por “una rebaja fiscal amplia” que incluya IRPF, sucesiones y donaciones, con el objetivo de dinamizar la economía y atraer inversión. “El dinero sale del bolsillo de los asturianos y no se trata de exprimirlos, sino de crear riqueza para sostener los servicios públicos”, afirmó.

Queipo se comprometió, en caso de gobernar, a deflactar el IRPF para compensar el aumento del coste de la vida tras varios años de inflación: “Es un compromiso clarísimo del Partido Popular: deflactar el IRPF y aplicar una rebaja que beneficie a todas las rentas, además de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en transmisiones familiares”.

El líder popular insistió en que Asturias necesita “un cambio de rumbo” frente a la política fiscal del PSOE, que calificó de “asfixiante”, y se mostró dispuesto a negociar con otras fuerzas en temas clave como sanidad rural o vivienda, pero no en “una dinámica de más impuestos y menos actividad económica”.

Aseguró que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, “ya se ha comprometido” a aplicar la bonificación del 100% del peaje del Huerna si llega a la Moncloa. “Lo defiende y lo hará”, afirmó, tras mantener conversaciones recientes con Feijóo sobre esta demanda histórica para Asturias.

Queipo aprovechó para reclamar otras infraestructuras pendientes, como la autovía del Suroccidente, paralizada desde hace más de 20 años, y alertó sobre el intento del Gobierno socialista de “cambiar la planificación para renunciar a una vía vertebradora”.

En cuanto a la situación política nacional, el líder popular advirtió del “riesgo de parálisis institucional” por la falta de presupuestos y calificó al Ejecutivo de Pedro Sánchez como “un gobierno inestable que solo se sostiene con pactos entre fuerzas que comparten el rechazo a España”. Para Queipo, la única salida es “convocar elecciones”.

También criticó la “absoluta falta de sensibilidad” del Gobierno central hacia el norte rural y acusó al presidente asturiano, Adrián Barbón, de “seguidismo” y de priorizar su carrera interna en el PSOE frente a la defensa de los intereses de Asturias.

Por ultimo, afirmó que desconoce si la supuesta trama de corrupción del PSOE nacional tendrá ramificaciones en Asturias, pero recordó que “ya hay indicios preocupantes”. Señaló contratos de obras públicas como el tercer carril de la “Y” en Oviedo, la autovía del Suroccidente y proyectos ferroviarios, mencionando además los correos revelados por Claudia Montes, que en 2022 habría alertado al presidente Adrián Barbón sobre irregularidades vinculadas al Ministerio de Transportes. “Barbón fue probablemente el primero en España en conocer estas corruptelas y no hizo nada”, denunció Queipo.

El líder popular pidió elecciones generales “lo antes posible” y trasladó un mensaje de esperanza a los vecinos del occidente: “No estamos condenados a seguir así. Hay opciones para un cambio profundo en Asturias”.