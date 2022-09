En las actuaciones las señoras “tapando los ojos a los hombres".

El escenario galo acogió la final continental del concurso 'Vive tu sueño' en las distintas categorías de edad, tanto en danza urbana como contemporánea, entre ellas, la danza del vientre en estilo libre, en la que han quedado subcampeonas de Europa las tres valdesanas, que presentaron un tema y coreografía original por la profesora de baile La Yalina.

Las propias participantes no se creían la clasificación final, si bien ya fue otra “sorpresa” la fase nacional celebrada en Tarragona en el mes de junio con más de 200 escuelas de baile en donde obtuvieron el billete para Francia. “No nos lo creíamos, estábamos allí y hasta que nos nombraron no nos lo creíamos”.

Sobre el escenario parisiense dijeron que no tuvieron nervios, y que incluso la música les relaja más en sí, que estar esperando. Se tuvieron que medir contra una veintena de grupos participantes llegados de diversas partes de Europa.

El jurado valoró la originalidad de la música y la coreografía, si bien la indumentaria con la que participaron no lo hizo al ser diseñada y hecha por ellas, mientras que el resto de los grupos portaban vestidos profesionales.

Eva María y Valentina Abduraim sonrientes tras obtener el subcampeonato europeo. | Luarca

La idea de todo partió todo de una cena de las alumnas de baile con la profesora. Para la fase catalana se presentaron dos grupos que movilizaron un total de siete componentes, pasando solamente uno.

Reconocen que el éxito obtenido ha sido gracias a la profesora que tuvo que marcharse de Luarca hace unos años, pasando por La Caridad, y ahora en Oviedo, en la Asociación Motívate, gestándose ahí el impulso final para presentarse en el nacional y posteriormente en el europeo, tal como reconocen Valentina y Eva María.

Comentan que aún existe recelo en mucha gente cuando oyen hablar del baile del vientre “hay mucha gente que sigue pensando en lo antiguo, pues no lo es” asegura Valentina. Por su parte, Eva, añade que “está un poco estigmatizado por las bailarinas que utilizan este tipo de movimientos para sus actuaciones de Stripe o lo que sea, y cuando aparecemos creen que somos ese tipo de bailarinas que para nadie tiene que ver”.

Para poder sufragar el desplazamiento a París, tuvieron que recaudar fondos realizando varios espectáculos por el Occidente “fue como un ensayo y encima recaudar dinero que gracias a ello llegamos a donde llegamos”. Valentina, dijo que hubo determinadas reacciones entre la gente, especialmente de las señoras “tapando los ojos a los hombres, en pleno siglo que estamos todavía existe esto...”.