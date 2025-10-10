Con una visión centrada en el impacto social, económico y ambiental, LON&BOC comenzó recuperando lonas de eventos artísticos y culturales y convirtiéndolos en nuevos productos. Su primera colección fue creada a partir de las lonas de la Semana Profesional del Arte de Oviedo, Spa collection.

LON&BOC organiza talleres y colabora con diversos actores para promover la economía circular y generar cambios positivos. Creen que el consumo y la producción sostenible contribuyen de manera sustancial a la mitigación de la pobreza y a la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono. Por esta razón en LON&BOC están comprometidos con el entorno humano, para lograr el crecimiento responsable y sostenible al que aspiramos. Sus diseños son creados en talleres profesionales que comparten los principios de responsabilidad medioambiental, social y crecimiento económico inclusivo.

LON&BOC da una segunda vida útil a lonas usadas mediante la creatividad y el diseño. Evitan que materiales sean desechados, reduciendo huella de carbono de forma sostenible. Este enfoque ecológico, economía R, es un valor diferencial para posicionarse en nuevos mercados. Durante meses se implementó el Plan de Marketing diseñado para su expansión internacional. El objetivo es replicar el éxito local promoviendo soluciones sostenibles en el exterior, fomentando la conciencia ecológica entre audiencias comprometidas con este tipo de cambios.

Las lonas, obras efímeras en muchos casos, son un material difícilmente renovable y no reciclable, por lo que acaban almacenadas o destruidas. En LON&BOC saben que pueden tener mucha más vida, por ello las convierten en la materia prima de sus diseños.