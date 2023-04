Llamada a la integración y la interculturalidad con motivo del Día del Pueblo Gitano

Medidas concretas

La comunidad gitana de Asturias demanda “medidas concretas” para la mejor integración de los 11.500 miembros de esta etnia en nuestra región. Así se ha puesto de manifiesto con motivo de la celebración del Día del Pueblo Gitano que tiene lugar el 8 de abril pero que ha tenido un acto principal en el Salón Europa de la Junta General del Principado.

En nombre de la Fundación Secretariado Gitano Borja Cortés resaltó de avances como la ley reciente ley Integral para la Igualdad de Trato que incorpora el antigitanismo como delito en el Código Penal. Marta Jiménez señala la importancia de “medidas concretas para favorecer la igualdad y la lucha contra la discriminación de manera que se avance en ciudadanía”. En este sentido, mencionó la Estrategia asturiana en favor de la comunidad gitana dado que fue fruto de la colaboración.

Dámaris Jiménez fue la encargada de leer el manifiesto nacional en nombre de la organización ‘Semillas Ocho de Abril’. Ha recordado a las “víctimas que a lo largo de la historia no ha podido vivir el orgullo de ser gitano con libertad”. El documento resalta que hay que “seguir luchando por las situaciones de injusticia que nos afectan de manera que el racismo no limite nuestra dignidad”. El manifiesto enfatiza que “el pueblo gitano es parte esencial de la cultura española. Sin él no se entendería del mismo modo la gastronomía, la música, el baile, la lengua, la pintura, oficios como la herrería o la venta de antigüedades”.

Formación y participación

El presidente de la Junta General Marcelino Marcos señaló que es un “día para la reivindicación del derecho a ser diferentes y a la vez ser igualmente valorados”. El responsable del parlamento asturiano alerta de la estigmatización que se comprueba, por ejemplo, cuando se alude a la etnia gitana de infractores. En ese sentido, alertó de que en la Europa de los derechos humanos se mencione la etnia del infractor. “Creo que los payos debemos hacer más por conoceros y vosotros debéis ser conscientes que predicar el derecho a la diferencia no debe significar en ningún caso apostar por la cerrazón. Debéis poner de vuestra parte compartiendo vuestras tradiciones”. Así, Marcelino Marcos cree que la impronta joven de la comunidad gitana debe aprovechar las oportunidades de la educación: “un paso importante es luchar de forma cívica por estar en los órganos importantes de la sociedad y llegar foros como los parlamentos y plenos municipales y eso pasa por una mayor formación y una mayor conciencia de los asuntos que nos afectan”.