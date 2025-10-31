Letonia abre la puerta a más contratos con la industria de Defensa en Asturias

La fábrica de Santa Bárbara en Trubia prevé entregar a mediados de 2026 los 84 blindados de cadena encargados por el Gobierno de Letonia. Su ministro de Defensa ha visitado esta mañana la factoría de General Dynamics. Inicialmente era un contrato para 42 vehículos pero el ejecutivo letón duplicó el pedido. Ya hay dos barcazas ensambladas. El ministro Andris Sprud está satisfecho con el trabajo de la factoría trubieca y abre la puerta a más encargos para el ejército de un país limítrofe con Rusia. "hay una buena colaboración hasta ahora con nuestros socios y tendremos que analizar si damos más pasos en ese sentido. Las pruebas demuestran que son vehículos competitivos". En Letonia precisamente hay militares españoles en el grupo de combate de la OTAN y una batería de defensa aérea.

El director general ejecutivo de Santa Bárbara Alejandro Page indica que en Trubia hay 700 operarios y hay carga para "varios años" con el encargo letón además del vehículo VRC para el ejército español y el programa Ayax de 589 unidades para las fuerzas armadas británicas. El contexto ha cambiado, resalta: "hay que aprovechar la situación sin aprovecharse", indica el directivo. Sobre la relación con Indra, que también prevé montar blindados en Gijón, Page indica que la puerta de la colaboración está abierta.