Kiti Mánver: "Hay mucha más gente que nos es hipócrita. El problema es que los hipócritas tienen muchísimo poder"

Damos la bienvenida a un nuevo año con una invitada muy especial. Actriz de profesión y horticultora por vocación, Kiti Mánver ha encontrado en su huerto particular cómo calmar su alma de rabo de lagartija, que decía su padre.

Natural de Antequera, Málaga, ha trabajado bajo las órdenes de la mayoría de los directores de renombre de este país como José Luis Garci, Icíar Bollaín, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar o Alex de la Iglesia.

Hija de un comisario de Policía y miembro de una familia de nueve hermanos, debutó sobre un teatro a los 16 años y, a pesar de haber estado a puto de ahogarse tres veces en su vida, llegó a dirigir su propia obra teatral, con 25 años, y a alzarse con un Goya, a mejor interpretación femenina de reparto, en 1992, por Todo por la pasta.

Este viernes, y sábado, a las ocho de la tarde, protagoniza Música para Hitler, sobre las tablas del Teatro Palacio Valdés, de Avilés. Una historia que dirige Juan Carlos Rubio y en la que también participan Carlos Hipólito, Dani Muriel y Marta Velilla.